Les scientifiques finlandais qui sont parvenus à produire de la nourriture high tech à coups d’électricité viennent-ils de trouver une solution pour en finir avec la faim dans le monde ?

Atlantico : Un laboratoire finlandais vient de mettre au point une technique pour "créer" par électrolyse un aliment composé à 50 % de protéine, sans avoir recours à l'utilisation d'aliments classique dans la conception. Leur objectif est de trouver un substitut à l’agriculture traditionnelle, afin de répondre au fort déficit de nourriture que pourrait entraîner l'augmentation de la population mondiale. Pensez-vous qu'il s'agit d'une découverte prometteuse ou plutôt inquiétante ?

Bruno Parmentier : C’est peu de dire que la percée des technologies numériques a transformé durablement notre vie… avec du sable transformé en puces de silicium ! Mais nous n’avons encore rien vu : le « siècle des biotechnologies » risque d’être encore plus ébouriffant, d’autant plus que nous allons assister à la convergence de ces deux mondes. Les annonces de ce type vont donc se multiplier dans les prochaines années. Nous n'avons encore rien vu avec la fécondation in vitro, le clonage de quelques animaux, les premiers OGM la nourriture en poudre ou en pilules, ou encore le hamburger 100 % artificiel, garanti sans animal1 ; le plus ébouriffant reste à venir !

On peut saluer et se réjouir des découvertes des sciences « dures », et en particulier biologiques, mais on peut aussi voir que ces avancées, qui concernent la vie, concernent également le plus profond de notre culture humaine et interrogent en tout premier lieu les sciences « molles », à commencer par la philosophie : qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-ce qu’un sexe, une génération, une espèce, etc. ? A-t-on le droit de croiser les espèces, ou de cloner des animaux, et a fortiori des humains ? Doit-on mettre des barrières ou des passerelles entre les différentes catégories du vivant ? Ces questions seront de plus en plus nombreuses, et ce n’est pas parce qu’il se trouvera toujours un irresponsable pour tout essayer, et des intérêts économiques pour les commercialiser qu’il faut mettre en péril les fondements de notre humanité.

A chaque fois les chercheurs (ou leurs collègues du marketing) abusent de l’argument de la faim dans le monde pour justifier et surtout faire financer la poursuite de leurs efforts.

Mais on peut tout aussi bien observer que l’agriculture est parfaitement capable de nourrir 10 milliards d’humaine sans changer à ce point-là de paradigme, et malgré le réchauffement de la planète. Sur plus de la moitié des terres agricoles mondiales les rendements restent très faibles et les marges de progrès restent considérables, en particulier en Afrique et en Amérique latine. On n’est absolument pas obligé de gâcher le tiers de la nourriture produite dans le monde (soit environ 240 kilos par français et par an !)2, ni de consommer autant de viandes et de laitages dans les pays développés. Les promesses de l’agroécologie sont réelles, etc. Mais cela nécessite une remise en cause très profonde de toute notre organisation agricole et alimentaire mondiale ! C’est toujours plus simple d’agiter la promesse d’une découverte scientifique qui puisse remettre tous les compteurs à zéro en évitant ces transformations.