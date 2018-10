Science de la famille : ces raisons pour lesquelles les frères et soeurs sont largement aussi importants que les parents dans la vie

Atlantico : En quoi la fratrie construit-elle davantage notre identité que le rapport entre parents et enfants ?

Pascal Neveu : Ils peuvent rendre notre vie meilleure… ou pire :

Tout dépend bien évidemment des liens tissés dans la fratrie, ainsi que de la systémique créée par les parents.

Les liens inconscients de jalousie interviennent également.

Le cinéma à d'ailleurs exploité ce meilleur ou ce pire à travers de nombreux films ou séries ainsi que des dessins animés.

Tour à tour sont déclinés les relations de préférence, les droits d'aînesse, les rancœurs qui ressurgissent bien des années plus tard, les désaccords concernant la prise en charge des parents vieillissants et les incontournables histoires d'héritage.

Tout le monde conserve en mémoire Dallas, Dinasty qui incarnent le pire.

Tout comme à l'inverse Rain Man qui exploite le lien fort entre deux frères.

A l'identique dans l'opéra avec Hänsel und Gretel.

Les thèmes des familles unies ou désunies, de la découverte d'enfants naturels, des familles qui s'entredéchirent mais aussi des familles recomposées... permettent de décrire des moments de vie qui nous concernent toutes et tous.

Il ne faut pas oublier non plus que certains parents créent une rivalité, une jalousie entre frères et sœurs.

Parfois reproduisant leur vécu.

Même si la majorité rêvent de créer de forts liens entre leurs enfants.

En fonction de la position de la fratrie, des traits de caractère de nos frères et sœurs, quelles sont les situations ayant le plus d'influence sur une personne ?