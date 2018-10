La science derrière Cambridge Analytica : pourquoi le profilage psychologique est réellement efficace sur les réseaux sociaux

Atlantico : Le ciblage psychologique est-il un outil efficace pour véhiculer de la propagande sur le net ?

Franck DeCloquement : « Maîtrisez internet… avant qu’internet ne vous maîtrise », tel pourrait être notre credo à destination des lecteurs. Comme le titre d’ailleurs fort justement dans son dernier ouvrage, le spécialiste des chausse- trapes web Jérôme Bondu. Et pour reprendre à mon compte certaines de ses analyses : « la révolution numérique a libéré le ‘marché cognitif’. N’importe qui est maintenant producteur d’informations ». Dès lors, nous sommes tous comme « ébloui par les phares surpuissants des nouveaux géants du web qui nous foncent dessus, et nous tétanisent »… Et les effets pernicieux de cette nouvelle « économie de l’attention » dans laquelle nous sommes tous – peu ou prou – collectivement plongés, peuvent nous promettre, à brève échéance, l’avènement ou le retour de nouveaux régimes totalitaires… En régime attentionnel, « la hausse exponentielle de nos données informationnelles sur internet, couplée avec une baisse des capacités d’analyse » individuelles ne produira rien de bon à échéance brève, comme semble l’évoquer cet auteur.

Des dispositifs de maitrise des rumeurs, de la propagation des opinions existent bel et bien. La science et les nouvelles technologies de la communication et de l’information (NTIC) offrent à ce titre d’innombrables ressources, d’une puissance inégalée dans l’histoire humaine. Et la sensibilisation corrélative des populations pour édifier leur entendement et muscler leur capacité de discernement et de résistance face aux pièges tendus, n’est pas chose aisée à transmettre.

Reste cependant une question essentielle : au-delà de la question éthique, est-ce que cela marche ? Autrement dit, le ciblage psychologique est-il un outil efficace ou non de propagande numérique ? Michal Kosinski, psychologue praticien et professeur assistant en science du comportement organisationnel à la Stanford Graduate School of Business, répond par l’affirmative. Véritable « aspirateur à comportement » selon Jérôme Bondu, ces nouveaux outils numériques – à l’image de ceux déployés par Cambridge Analytica – sont capables de cerner au plus près nos comportements collectifs ou individuels. Ils sont également en mesure de les influencer ou de les altérer : « nos dernières recherches en date confirment que ce type de ciblage psychologique est non seulement possible, mais également efficace en tant qu'outil de persuasion de masse numérique […] Je préviens de ces risques depuis des années» », rétorque à l’envi Michal Kosinski.

Les firmes géantes du numérique telles que Facebook ou Google, se forment d’ores et déjà auprès des meilleurs spécialistes en sciences du comportement, afin d’apprendre à toujours mieux « capter » et « diriger »c nos attentions, à des fins de contrôles mercantiles. L’objectif inavoué de tout ceci ? Générer le plus longtemps possible chez les utilisateurs captifs, de l’addiction ou des comportements compulsifs de fréquentations. Sur le web, les plateformes qui proposent des abonnements ont d’ailleurs bien retenu ces enseignements précieux, et ne se privent pas d’en exploiter les apports au contact des plus grands gourous de la Tech. À l’image de l’expert Daniel Kahneman qui a donné par exemple une master class sur le sujet en 2007 et 2008, à un parterre de VIP très avertis, composé notamment de Sean Parker (Facebook), Larry Page (Google), Elon Musk (Space X, Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Sergey Brin (Google), Nathan Myhrvold (Microsoft), Evan Williams (Twitter) et Jimmy Wales (Wikipedia).

Ainsi, tous les dirigeants des GAFAM ont bien été formés depuis plus d’une décennie aux apports des neurosciences, par les sommités du domaine. Avisés, et grands professionnels, ils sont entre-temps devenus de fervents utilisateurs, au bénéfice de leur réussite commerciale planétaire. On se souviendra à ce propos de ces milliers d’utilisateurs du réseau social Facebook, « manipulés à l’insu de leur plein gré » pour les besoins d’une expérience de psychologie comportementale de grande envergure, entre le 11 et le 18 janvier 2012. Une expérience très discrète, menée grandeur nature, et portant sur la « contagion émotionnelle » sur les réseaux. Facebook y avait naturellement associé scientifiques de renom, issus des universités IRB de Cornell, et de Californie à San Francisco. Sans le savoir, près de 689 003 cobayes anglophones pris au hasard sur la célèbre plateforme en ligne, ont ainsi vu leur fil d'actualité « substantiellement altéré » bien malgré eux, pour « mesurer si les émotions exprimées » par leurs contacts influençaient leur humeur du jour par effet retour. In fine, les états émotionnels ainsi générés se sont révélés particulièrement « contagieux ». Démontrant sans conteste que les réseaux sociaux sont en parfaite capacité de produire et de propager des états émotionnels de proche en proche, dans une population d’individus donnés. Et ceci, par le simple truchement d’une contagion émotionnelle de masse. Constat particulièrement vertigineux dans ses implications immédiates.