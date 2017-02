Ce scénario inquiétant pour les scientifiques qui est en train de se dessiner en Atlantique nord

Décryptage

Atlanti-culture "Le p'tit monde de Renaud" : un grand moment ! Voilà un spectacle qui réussit le tour de force de mettre des personnes derrière tout l'univers de Renaud et de sa génération. A la découverte attachante et passionnante d'un grand chanteur, à travers son histoire.

Kremlin L'Occident est-il en train de perdre la seconde guerre froide en ne se montrant pas à la hauteur du cyber espionnage russe ? Soupçons d'ingérence dans les élections américaines, peur pour les élections européennes, développement des médias alimentés par le Kremlin, la Russie fait peur. Zoom sur les capacités opérationnelles du pays des tsars en terme de cyber espionnage.

Politisés Pourquoi il n’est pas anti-républicain que de constater que certains juges sont parfois politisés Lundi 27 février, la justice a décidé de confier l'enquête sur l'affaire des emplois présumés fictifs de la famille Fillon à trois juges d'instruction, dont Serge Tournaire.

Manager Faire payer des cotisations sociales aux bornes de commandes MacDonald’s ? Comment la proposition de Benoît Hamon pourrait très vite se retourner contre les salariés qu’il prétend défendre En déplacement dans un Macdonald's de Paris, Benoît Hamon a tenu à défendre des salariés critiques à l'égard de l'automatisation grandissante des tâches, symbolisé par les bornes de commandes. Le candidat socialiste y a répondu par sa proposition qui consisterait à faire payer des cotisations sociales à ces machines.

Le pire de tous les maux Spectre de la guerre civile : à quel point l’ordre public est-il menacé en France ? La déclaration de François Fillon sur le climat de quasi-guerre civile en a choqué plus d'un. Pourtant, la montée des violences et la fragilisation d'un certain nombre de garde-fous n'assurent guère des lendemains chantant en cette période électorale.

En visite Et pendant ce temps-là François Hollande courtisait les francs-maçons : mais quels sont les candidats préférés des loges ? François Hollande s'est rendu au musée de la franc-maçonnerie hier. C'est la première fois qu'un président en exercice se rend dans une loge maçonnique. Cette entité qui agit comme un laboratoire d'idée continue à exercer sa présence auprès des candidats qui veulent être vus. Emmanuel Pierrat, dont le dernier livre "Les francs maçons et le pouvoir" est paru en Janvier, nous en dit plus sur cette visite inédite et sur l'influence de la franc-maçonnerie dans la campagne présidentielle.

Distancé Mauvaise nouvelle sur le front des sondages : que paye vraiment François Fillon ? Mauvaise nouvelle pour le soldat Fillon. Selon un sondage Kantar Sofrès - One Point du 26 février, réalisé pour RTL, Le Figaro et LCI, le candidat des Républicains est distancé par Emmanuel Macron à 25% et Marine Le Pen à 27%. Lui, chute à 20% des voix.

Front National Ces signaux faibles (mais bien parlants) qui montrent que le plafond de verre de Marine Le Pen est en train de se fissurer Créditée de 27% d'intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Kantar Sofres réalisé pour éalisé pour RTL, Le Figaro et LCI. Juste derrière se situe Emmanuel Macron à 25% qui creuse l'écart. Le Front National est aujourd'hui, peut-être en mesure de briser le "plafond de verre".