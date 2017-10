Scandale : Le drapeau européen serait d'inspiration chrétienne !

On comprenait mal pourquoi Clémentine Autain se tordait de douleur en évoquant "la Vierge Marie" cachée, selon elle, derrière l'emblème de l'Union européenne. On ne comprenait pas non plus pourquoi Jean-Luc Mélenchon voulait à tout prix faire disparaître ce chiffon religieux de l'Assemblée nationale. Et on s'étonnait aussi de constater à quel point, pour les mêmes raisons, l'âme laïque et républicaine d'Alexis Corbière saignait.

Maintenant on sait. Et ce grâce à Libération qui a travaillé pour donner une justification aux éructations imbéciles des chefs de La France insoumise.

D'après le journal, qui a soigneusement pompé une notice Wikipedia, le concepteur du drapeau, un certain Heitz, était un fervent catholique. On comprend mal que les pères de l'Europe n'aient pas fait appel à un juif pieux ou un fervent musulman. C'aurait évité bien des problèmes.

Le drapeau bleu avec des étoiles dorées date de 1955 ! Plus de soixante ans que nous vivons sous le joug des curés et celui de la maman du petit Jésus ! Heitz avait en effet dit s'être inspiré d'une effigie mariale. En effet quand on regarde attentivement le drapeau avec les yeux perçants de Clémentine Autain, de Jean-Luc Mélenchon et d'Alexis Corbière on y distingue très nettement les traits de la Vierge Marie. Et si Jésus n'y figure pas c'est sans doute que le drapeau n'est pas assez grand pour lui faire la place qu'il mérite.

Maintenant que l'objet du délit est clairement identifié il convient d'aller plus loin. Le pape lit-il Libération ? Si oui il faut qu'il troque immédiatement le drapeau du Vatican pour celui de l'Union européenne ! Et puis, qui dit drapeau dit hymne.

Et l'hymne européen c'est quoi ? Un fragment de la 9e de Beethoven. Et de quelle confession était Ludwig Van ? Chrétienne ! Qui sait si dans sa symphonie il n'y a pas des notes rappelant celle d'un Ave Maria ?

Il y a beaucoup plus grave. Et ça a échappé à la vigilance de Libération. Pas à la nôtre. Avez-vous remarqué que le drapeau européen est de couleur bleue, la couleur d'un parti français éminemment détestable ? Et vous avez bien regardé la couleur des étoiles ? Elles sont jaunes. Oui jaunes ! Et avec elles se profile certainement l'ombre portée du sionisme. De quoi donner des crises d'apoplexie à Clémentine Autain Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière. Ils survivront car ils ont le cuir épais.