Scandale chez Paris Habitat : la sévérité affichée de la mairie de Paris masquait une grande clémence

Il y a un an environ, Stéphane Dambrine, le directeur général de Paris Habitat, (ex Opac), fonctionnaire bien vu des socialistes parisiens, était débarqué, proclamaient les gazettes, à l'instigation d'Hidalgo, qui en réalité n'y pouvait plus grand chose tant la pression médiatique était forte, sur fond de scandales et d'accusations de dilapidation.

Rassurez-vous ! A y regarder de près, cette éviction très confortable n'en était pas tout à fait une ...

Réuni jeudi 16 juin 2017, le conseil d’administration de Paris Habitat, un des plus importants organismes HLM de France avec ses 122 000 logements, avait acté le « départ volontaire » de son directeur, Stéphane Dambrine.