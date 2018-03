Scandale Cambridge Analytica : vous voulez peut-être en finir avec Facebook….mais voici pourquoi le géant n’en a pas encore fini avec vous (et vos données)

Atlantico : Suite au scandale de Cambridge Analytica, certains utilisateurs ont pu faire le choix de quitter le réseau social, comme a pu le recommander Brian Acton, le co-fondateur de Whatsapp, dans l'objectif de protéger leurs données. Cependant, il apparaîtrait que Facebook soit toujours en mesure de "traquer" ses anciens utilisateurs, notamment au travers de son système "Facebook Audience Network" mis en place en 2014. De quelle manière Facebook, et ses clients, peuvent-ils encore utiliser les données des anciens utilisateurs du réseau social ?

Jean-Paul Pinte : Nous mesurons aujourd’hui les profondeurs des réseaux sociaux comme Facebook mais tout pouvait laisser présager que nous en arriverions là.

Car lorsque nous sommes connectés à Facebook, ce dernier récupère les données suivantes :

Nom, Prénom

Adresse mail

Liste des contacts

Préférences de l’utilisateur à partir de ses activités « Like »

Adresse IP

Résolution de l’écran

Système d’exploitation

Version de navigateur

Pour chaque site utilisant le plugin Facebook : la date, l’heure et l’url de la page visitée

Et quand vous n’êtes pas connecté Facebook ne se prive pas de collecter d’autres données, à travers un cookie « navigateur » identifié à travers un seul code alphanumérique :

Adresse IP

Résolution de l’écran

Système d’exploitation

Version de navigateur

Pour chaque site utilisant le plugin Facebook : la date, l’heure et l’url de la page visitée

De plus, comme je le précise souvent dans la plupart de mes interventions « Quand on aime sur Facebook, c’est pour la vie » car le « dislike » ou le « j’aime plus » après un « j’aime » à la restitution d’un compte Facebook et suite à une annulation de ce dernier ne semble pas être pris en compte. Depuis 2013, une fonctionnalité nous permet en effet de télécharger une archive complète regroupant toutes les données à notre sujet.

Pour ce faire, si vous souhaitez télécharger une copie de vos données Facebook, cliquez sur l’icône de flèche en haut à droite, puis sur Paramètres. Le bouton permettant de télécharger une copie de vos données Facebook se trouve sous les paramètres généraux du compte.

Cette restitution n’empêche pas le fait que nos données restent la propriété de Facebook et n’exclue pas le partage avec d’autres réseaux sociaux…

Sur le site Bigdata.fr on peut lire qu’une étude récemment menée par le chercheur en sécurité Will Strafach révèle que le VPN Facebook ne protège pas la confidentialité des utilisateurs comme elle est censée le faire. Au contraire, l’application d’Onavo est utilisée par Facebook pour collecter davantage de données sur les utilisateurs.

Si on le quitte, Facebook utilise aussi une stratégie publicitaire appelée "Audience Network" qui permet aux marques de cibler les publicités même lorsque les utilisateurs quittent le site. Les utilisateurs peuvent bien sûr limiter le suivi des annonces de Facebook via leur smartphone ou leur navigateur Web. Il en va de même pour des milliers d'applications plugin qui siphonnent les données des utilisateurs et pour lesquelles on se doit de les supprimer manuellement pour assurer leur sécurité future des données. On imagine qu’après le scandale, de nombreux utilisateurs ont procédé à cette suppression afin de protéger leurs données privées.