Saviez-vous que les singes bonobos sont homosexuels ?

Il a publié dans Libération une tribune pour défendre la PMA et la GPA. Pour lui les êtres humains sont naturellement bisexuels. Comme d'ailleurs les animaux. Ses arguments se veulent scientifiques.

La sexualité, ecrit-il, est façonnée par la société. Pas par la nature. Eh oui Adam et Eve ont été inventés par les Juifs. Ces derniers devaient avoir un sérieux penchant pour l'hétérosexualité. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont dans un accès de sauvagerie homophobe détruit Sodome.

Maurice Godelier en tant qu'anthropologue a étudié les mœurs des êtres humains. En Papouasie, où il a travaillé, il a découvert que chez les Barya les jeunes hommes forniquaient entre eux avant le mariage.

Youpi! Voici un autre exemple édifiant qui prouve que, selon lui, les mères porteuses existaient de tout temps et sous toutes les latitudes.

Dans une tribu africaine qu'il a observée "si une femme devient veuve sans avoir eu d'enfants elle peut épouser une autre femme. Elle choisit un homme pour faire l'amour à son épouse. Quand les enfants naissent ils appartiennent au mari défunt." Et il ajoute : " c'est au fond une solution proche des mères porteuses. On le voit ce n'est pas la première fois que l'humanité se trouve confrontée à ce problème et tente de trouver des solutions".

Maurice Godelier pour les besoins de son argumentation s'est également essayé à la zoologie. Ainsi il a vu, de ses yeux vu, que les bonobos mâles se masturbaient mutuellement! Comme quoi l'homosexualité serait une chose très partagée… En revanche Maurice Godelier n'a pas daigné souffler mot sur l'instinct de procréation. On suppose qu'il a eu quand même un père et une mère.

Pas un mot non plus sur les habitudes sexuelles des macaques, des babouins, des chimpanzés et des orangs-outangs. Quant aux gorilles… Il y a à ce propos une célèbre chanson de George Brassens.

" Mais, par malheur, si le gorille

Aux jeux de l'amour vaut son prix

On sait qu'en revanche il ne brille

Ni par le goût, ni par l'esprit

Lors, au lieu d'opter pour la vieille

Comme l'aurait fait n'importe qui

Il saisit le juge à l'oreille

Et l'entraîna dans un maquis

Gare au gorille".

Peut-être que finalement Maurice Godelier a raison. Mais on ignore si les militants LGBT seront comblés d'avoir comme référence les Papous, les bonobos et les gorilles…