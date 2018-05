Saviez-vous que l'homosexualité est une invention occidentale pour priver les populations noires et arabes de leur authenticité ?

La conférence s'appelle "Bandung du Nord". Du nom de la ville indonésienne où se tint en 1955 la réunion fondatrice des non-alignés. Son but annoncé : "Sceller une alliance politique entre les mouvements décoloniaux d'Occident". Elle s'est ouverte le 4 mai et se clôt le 6 de ce mois. Il vous est encore possible de vous y rendre. Car ce n'est pas bien loin : la Bourse du Travail de Saint-Denis. La conférence affiche fièrement ses couleurs : indigénisme et islamisme.

Les organisateurs avaient peut-être envisagé de la faire à Bandung. L'Indonésie est en effet un pays musulman et donc nécessairement accueillant pour ce type de festivités.

Mais ils ont préféré Saint-Denis qui de ce point de vue là n'a strictement rien à envier à Jakarta. En plus – et ce n'était pas négligeable – ça les rapprochait des populations racisées et colonisées avides de leurs bonnes paroles.

Les conférenciers sont nombreux et variés. Et souvent avariés. Un supermarché low-cost et bas de gamme. Avec une ressemblance certaine avec la Cour des Miracles, si bien dépeinte par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Des éclopés de l'âme. Des trépanés de l'intelligence. Des convulsionnaires. Des hébétés. Des invalides du cerveau. Ils viennent de plusieurs horizons internationaux. Avec un seul horizon mental : la haine.

Citons-en quelques-uns. Car pour vous informer, nous nous sommes donnés la peine de lire le programme. Elie Domota : un fou furieux qui mit la Guadeloupe à feu et à sang dans l'espoir – déçu – de déposséder les Blancs locaux. Sihame Assbague : l'organisatrice d'un "camp décolonial" où les Blancs n'étaient pas les bienvenus. Saïd Bouama, "sociologue" (c'est en tout cas ce qui est indiqué sur le programme) proche du complotiste Michel Collon. Ils ont tenu une conférence de presse commune. Et on leur doit cette fulgurante révélation cachée par la presse aux ordres des sionistes : "les frères Kouachi ont été formés et armés par Laurent Fabius" !!

Nombre des intervenants sont des antisémites affichés. Ce qui est assez banal et ne vaudrait donc pas un article. Mais en tête de gondole de ce supermarché pour nécessiteux figure un produit tout nouveau, tout beau, en promo : "l'impérialisme gay". En effet, à lire la profession de foi de certains conférenciers, l'homosexualité est la nouvelle arme de l'homme blanc pour recoloniser l'Afrique du Nord et l'Afrique noire.

Écoutez Houria Bouteldja des Indigènes de la République. "Les juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe". Antiféministe : "J'en viens à préférer les bons gros machos qui s'assument. Je vous le dis mes sœurs, il faut trancher dans le vif. Quand les hommes de chez nous se réforment sur injonction des Blancs, ce n'est pas bon pour nous". Et, venons-en à l'essentiel : "il n'y a pas d'homosexuel en Iran. C'est Ahmadinejad qui l'a dit. Cette réplique m'a percé le cerveau. Je l'encadre, je l'admire. Ahmadinejad, mon héros".