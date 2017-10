Saviez-vous qu'Harvey Weinstein était proche des sionistes ?

Weinstein est un gros porc. C'est entendu et ce n'est pas discutable. Un gros porc comme des millions d'autres. Mais un gros porc bien plus actif que le commun des cochons. Sa fortune et son pouvoir (il était le roi d'Hollywood) lui permettait en effet de donner libre cours débridé à ses pulsions sexuelles.

Des dizaines, ou des centaines, d'actrices, de starlettes débutantes ont eu à subir ses grossières et vulgaires avances. Nombre d'entre elles se sont sans doute laissé faire.

On ne les entend pas et elles n'ont pas porté plainte. Quant à celles qui aujourd'hui dénoncent Weinstein on peut noter, à lire leurs noms, qu'elles sont célèbres et connues.

Elles ont des imprésarios, des avocats, de l'argent. Qu'elles aient attendu aussi longtemps pour se plaindre du comportement du producteur américain est donc assez mystérieux. Mais il se peut que la vertu outragée ait besoin de plusieurs années pour réaliser qu'elle a été outragée…

Il se dit que l'affaire Weinstein a libéré la parole des femmes. C'est illustré par le #Balancetonporc : un fulgurant succès. Nous attendons donc les témoignages de milliers et de milliers d'étudiantes conviées un soir au domicile de leur professeur pour qu'il valide leur thèse. Combien de secrétaires vont enfin pouvoir révéler qu'elles n'ont pu faire autrement que d'accompagner leur patron en week-end. Et c'est par centaines de milliers qu'on pourra compter celles qui dans les entreprises ont eu à subir les pressions équivoques de leurs petits, moyens et grands chefs.

Le cas de Weinstein a aussi libéré la parole de Didier Lestrade, figure tutélaire du mouvement LGBT. Fondateur d'ACT UP, il publie des livres, s'exprime régulièrement dans les médias. Un infatigable défenseur de la cause homosexuelle. On peut comprendre qu'un homme à femmes puisse le dégouter profondément.

Didier Lestrade, vraisemblablement très irrité, a balancé sur son compte twitter la phrase suivante : "Tous ceux qui prennent la défense de Weinstein sont des sympathisants sionistes". C'est clair non ? Tellement clair que Didier Lestrade a fini par effacer son tweet. Les réseaux sociaux sont en effet un espace rêvé pour la libre parole. Vous écrivez une saloperie, ça plait et vous la laissez. On vous fait remarquer que c'est ignoble et vous l'enlevez.

Ainsi fonctionne le Délathon selon l'heureuse formule d'Elizabeth Levy. Le nom de la patronne de Causeur va certainement conforter Didier Lestrade dans sa croisade contre le complot sioniste. Peut-être même qu'il va remettre son tweet ?