Savez-vous que Danièle Obono est bibliothécaire ? Et vous voulez peut-être savoir quel profit elle a tiré de sa profession ?

Nous n'allons pas nous acharner sur Danièle Obono . C'est un exercice trop facile bon pour la foule. Et nous aimons la difficulté. En outre -et ce n'est pas négligeable- ça nous évitera les foudres de Jean-Luc. Mélenchon. En effet dès que l'on touche à sa protégée, le leader de la France Insoumise brandit des mots qui sont l'équivalent de Vade retro satana : "raciste, misogyne". Il n'y a aucun doute sur le fait que Danièle Obono est noire. Il est manifeste également qu'elle est une femme…

Qu'on ne compte donc pas sur nous pour se moquer de sa dernière sortie quand elle a comparé les militantes de la Manif pour tous aux terroristes islamistes.

Non, nous nous refusons à évoquer ici les images terrifiantes des forfaits commis par les djihadistes femelles de Sens Commun. Nous laissons ça aux sites identitaires et d'extrême droite qui, eux, ne reculent devant rien.

Comme nous sommes allés à l'école à une époque où l'on y apprenait encore le français (et même si nous avons été un élève plutôt médiocre) nous nous contenterons de nous intéresser à son langage. Il y avait en France, il y a toujours, des langues régionales et quelques patois. Désormais, il y a aussi un "parler Obono ". Incultes que vous êtes, vous ne parlez pas l'Obono ! Il est grand temps de vous y mettre.

La député de la France Insoumise, la Jeanne d'Arc promise au bûcher par les racistes et les misogynes, avait, il y a une semaine, accouché d'une très belle formule concernant un chauffeur de bus d'une grande piété qui n'avait pas voulu prendre un volant souillé par les mains d'une femme : "Il a un préjudice contre les femmes". Je tiens à préciser ici, et dans son langage pour que Danièle Obono me comprenne bien, que je n'ai aucun "préjudice" contre les femmes et contre les Noires.

Avant-hier elle a donné une nouvelle preuve de sa très grande imagination sémantique. Interrogée sur les riches qui auront à payer l'IFI. (à la place de l'ISF) Danièle Obono a lancé : "ça ne va pas les mettre sur la paille de fer" ! Il faut du génie pour passer ainsi de la paille pour chevaux à celle qui sert à gratter les planchers. Les surréalistes, pourtant inventifs, n'auraient jamais trouvé ça.

Un ami (il ne l'est plus depuis !) a ricané : "Elle n'a pas dû dépasser le CM2". Pensant qu'elle avait eu avoir une scolarité chaotique, je suis allé me renseigner pour clouer le bec de cet affreux raciste et misogyne. Et sur la notice biographique qui lui est consacrée, j'ai découvert qu'elle était diplômée de la Sorbonne et bibliothécaire de profession.

Une bibliothécaire, ça travaille dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque, il y a des livres. Mais manifestement Danièle Obono se gardait bien d'y toucher. Sur certains d'entre eux il y avait peut-être de la poussière. Et ça aurait pu porter préjudice -oui préjudice !- à son hygiène personnelle.