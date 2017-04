Sauvé ou... perdu sans Bannon ? Voilà ce qui attend Donald Trump une fois son éminence grise et âme damnée mise sur la touche

Atlantico : Steve Bannon, l'homme qui a fait gagner Trump en prenant la tête de sa campagne en avril 2017 (après la déchéance de Paul Manafort), semble s'éloigner de plus en plus du Bureau ovale où il était jusque-là une voix influente. Les frappes en Syrie sont venues confirmer cette impression. Mais sans Steve Bannon, Donald Trump peut-il encore faire du trumpisme ? N'abandonne-t-il pas la ligne qui le caractérisait et pour laquelle il avait été élu ?

Yannick Mireur : On observe un ajustement des nominations depuis les affaires avec la Corée du Nord – très peu commentées chez nous – et avec le voyage en Asie du Général Mattis pour rassurer les alliés coréens et japonais. Cette reprise en main réaliste par l'administration Trump a inauguré un mouvement qui continue et qui trouve avec l'exclusion de M. Bannon d'un poste qu'il n'aurait jamais dû occuper d'ailleurs – le conseil de Sécurité nationale – une confirmation. La question institutionnelle qui se posait jusque-là était de savoir comment allait s'articuler les relations entre un gouvernement plutôt qualifié et une Maison Blanche tiraillée par des influences contradictoires et la présence de personnages dont le profil ne justifie pas leur nomination.

Sauf Steve Bannon.

Sa mise à l'écart est un retour à la normale qui ne signifie pas que sa vision des choses sera dès lors absente. Il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Le lien intellectuel est profond et ancien, et Bannon a dirigé sa campagne et largement contribué à sa victoire. Il y a donc une convergence des esprits qui a créé cette alchimie entre les deux personnages et a mené au succès tout à fait inattendu qu'on a pu observer. Cela ne veut pas dire que Trump abandonne ses convictions intimes forgées dans sa relation avec Bannon. Peut-être se rend-il compte de l'incongruité de la nomination d'un conseiller spécial du type de M. Bannon dans les cénacles très restreint de la sécurité nationale qui a toujours exclu les conseillers spéciaux, même ceux très proches des prédécesseurs de Donald Trump. Il s'agit donc certainement plus d'une mesure technique que d'un revirement politique complet. Et ce même si sur les sujets stratégiques, on le constate, il y a un retour à la "raison" de l'administration sur les questions otaniennes, sur les questions de l'Asie Pacifique. La question se pose en revanche se pose avec la frappe en Syrie, qui ne semble pas avoir été accompagnée d'un plan stratégique, pas plus que la rencontre en Floride avec Xi Jinping. La question demeure de savoir ce que réserve l'imprévisibilité de Donald Trump, ses revirements et voltefaces étant préoccupants. Et comment pourra se construire une stratégie américaine cohérente – et comment elle pourrait se marier avec ce qui est, de mon point de vue une des vertus de l'accident politique Trump à savoir la volonté de rétablir un leadership américain qui n'exige pas systématiquement un usage de la force.

Auprès du Président Donald Trump, Steve Bannon était-il un cadre idéologique nécessaire et logique (auprès d'une personne trop impulsive) ou un dangereux extrémiste qu'il fallait coûte que coûte écarter du pouvoir ?

L'avenir nous dira s'il a été vraiment écarté du pouvoir. Trump est simplement revenu sur sa décision de lui donner carte blanche pour assister à toutes les réunions de la Sécurité nationale, le remplaçant par McMaster. McMaster et Bannon auraient pu s'entendre d'ailleurs, mais en général les conseillers spéciaux n'ont pas accès à cette sphère-là où le pilotage politique général est moins important car plus technique et où le niveau de confidentialité est très élevé. Il y a toujours de l'étanchéité entre la fonciton politique d'un président et les questions qui sont au cœur de l'état à savoir la sécurité nationale. Il n'y a pas de contradiction : c'est un mode de gouvernance. Il a été altéré par la décision initiale de Trump et il revient dessus : mais cela ne veut rien dire sur une éventuelle perte d'influence de Bannon.