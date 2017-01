Saturation des centres d’accueil : ces migrants déboutés du droit d’asile par l’Allemagne et qui débarquent à Paris

La préfecture de police estime entre 50 et 100 l'arrivée de migrants déboutés en 2016 de leur demande d'asile en Allemagne chaque jour dans la capitale. Comment expliquer ce phénomène ?

Laurent Chalard : Tout d’abord, il convient de noter que le phénomène est extrêmement récent, ne permettant pas de savoir si nous avons affaire à quelque chose de marginal, qui ne concernera que quelques milliers de personnes, ou à des migrations plus massives, de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quoi qu’il en soit, le phénomène s’explique simplement par le fait que depuis l’attentat de Berlin, commis par un demandeur d’asile débouté, les autorités allemandes ont serré les vis concernant les demandeurs d’asile, les expulsant désormais beaucoup plus rapidement.

En conséquence, certains d’autres eux, qui souhaitent absolument rester sur le continent européen et/ou, qui ont des liens, d’une manière ou d’une autre avec la France, choisissent de rejoindre notre pays et plus précisément Paris, principale métropole multiculturelle du continent, où il est assez facile de se cacher pour des immigrés clandestins, et donc de réduire leurs risques d’expulsion du continent. Par exemple, pour un maghrébin, les possibilités de survivre et de passer inaperçu à Paris sont beaucoup plus importantes qu’ailleurs.