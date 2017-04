Sarkozy et Juppé peuvent-ils s'abstenir de soutenir plus et mieux Fillon sans risquer de se mettre l'électorat de droite à dos ?

Atlantico : Vendredi dernier, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy avaient apporté un message de soutien à leur candidat sur les réseaux sociaux. Xavier Bertrand s'était agacé de leur manque de présence dans la campagne de François Fillon quelque jour plus tard. Vendredi 14 avril, on apprend qu'Alain Juppé accompagnera finalement François Fillon lors d'un déplacement. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont-ils pris conscience qu'abandonner leur candidat serait mal perçu par leur électorat ?

Roland Hureaux : Il me semblait que le récent message de Sarkozy marquait un appui très clair à François Fillon. Mais il n’était pas à la porte de Versailles, ni Juppé. Est-ce aussi grave que ce que dit Xavier Bertrand ? Je me le demande.

L’élection présidentielle est un face à face entre un homme (ou plusieurs hommes en concurrence) et le peuple.

Aujourd’hui les Français voient d’abord Fillon, pas le parti des Républicains.C’est la logique de la Ve République mais c’est aussi celle de la télévision.

La présence physique de tel ou tel ténor est en revanche importante pour les journalistes qui peuvent, en cas d’absence remarquée, surtout s’ils ont mal intentionnés, comme ils le sont généralement vis-à-vis de Fillon, jaser sur le défaut de soutien. Elle est aussi importante pour le militants LR qui aiment bien que leurs chefs soient unis. C’est comme ça. Ils ont le culte d’Union. Même si tout le monde sait que les principaux ténors se détestent, les voir ensemble à la tribune les rassure.

Ils n’ont jamais remarqué qu’un des plus grandes victoires de la droite, celle de 1995, s’est produite dans un climat de division (Chirac/Balladur) et que, inversement, il arrive souvent qu’en étant unis, on perde.

Pierre Messmer m’avait dit une fois, un peu narquois : « Vous comprenez : pour ceux qui battus, il est plus facile de dire « j’ai perdu parce que mes amis m’ont trahi » que de dire « j’ai perdu parce que je suis mauvais ». Et tout cela reste dans les esprits. Par exemple, je pense que Giscard aurait de toute façon été battu en 1981 avec ou sans Chirac.

En revanche, pour les électeurs de base ou le grand public, appelez-les comme vous voulez, le contact avec les candidats se fait par la télévision ou le bouche à oreille. Et là les bisbilles internes aux partis leur passent un peu par-dessus la tête ; je suis persuadé que ce n’est pas là un facteur décisif de vote. Une bonne prestation dans un débat et infiniment plus importante.

L'enjeu principal semble être les législatives pour le parti. Mais si Fillon n'est pas au second tour du scrutin présidentiel, il faut craindre un score catastrophique à ces élections. Les juppéisâtes et sarkozystes commencent-ils à craindre pour leur circonscription ?

Ils ont bien plus à craindre qu’un score faible aux législatives. C’est la survie de LR (ex-UMP) qui est en jeu. Si Fillon n’est pas au second tour, tous devront choisir entre deux candidats qui ne sont pas de leur famille, plus probablement Marine Le Pen et Macron (voire Mélenchon !). Cela conduira à un terrible déchirement.