Santé : pourquoi le marché protège mieux que la solidarité

D'après un sondage réalisé par l'IFOP pour le JDD, Emmanuel Macron se placerait en tête au 1er tour de la présidentielle avec 28% des voix, et bénéficierait notamment d'un vote plus large chez la catégorie des seniors. Un "renversement de tendance" que la droite devra méditer.

Les expatriés français sont de plus en plus nombreux à venir s'installer au Québec et notamment à Montréal. Les étudiants, entre autres, viennent en grand nombre, avec une augmentation de 50% entre 2003 et 2012. Un phénomène pas toujours très bien vu par les "locaux".