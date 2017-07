How Might We Les 3 mots d'ouverture par lesquels Google ou Facebook rendent leurs séance de brainstorming plus productives

Est-ce bientôt la fin de la gouvernance impérative? Les nouvelles techniques de management, telles que le "How Might We", prônent le collaboratif en entreprise. Une tendance de plus en plus populaire dans le monde de l'entreprise, et qui vise à mettre un terme au modèle du "décideur souverain".