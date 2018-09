Santé et rentrée scolaire : ce qu’il faut savoir pour ses enfants en fonction de leur âge

Atlantico : A l'occasion de la rentrée scolaire, à quoi doivent veiller les parents, sanitairement et médicalement parlant, pour protéger leurs enfants en fonction des âges ? Quels sont les risques qui guettent les enfants ?

Stéphane Gayet : L'école est un formidable, mais difficile, apprentissage de la vie et il faut avouer qu'elle est le théâtre d'épisodes plus ou moins désagréables pour l'enfant, qui est, pour de longues heures, extrait du cocon familial.

Oui, les risques sont nombreux, mais on peut dire qu'ils sont nécessaires à la construction de l'enfant en temps qu'être social.

Un état des lieux complet de la santé à l'école maternelle

Sur le plan sanitaire, c'est dès l'école maternelle, c'est-à-dire avant l'entrée de l'enfant au cours préparatoire ou CP, qu'il faut anticiper les troubles éventuels de santé. Les enfants de 3 à 4 ans bénéficient gratuitement à l’école maternelle d’un état des lieux complet sur leur santé, réalisé par un médecin et une puéricultrice de protection maternelle et infantile ou PMI. Cet état des lieux est l’occasion de réaliser un dépistage sur les plans de l’audition, de la vision et de la denture de l'enfant. Ces professionnels de santé effectuent également une évaluation de son langage et de son développement global. Car il est capital de reconnaître au plus tôt d'éventuels troubles ou retards de l'enfant : une détection précoce permet une prise en charge dès le plus jeune âge et ainsi la mise en œuvre de méthodes correctrices. Aujourd'hui, les possibilités de correction d'un trouble fonctionnel de l'enfant sont réelles, à condition d'entreprendre une rééducation très précoce. Sans quoi l'enfant sera en difficulté d’apprentissage, à l’école comme dans la vie en général. C'est dés la maternelle et au CP qu'il importe de détecter une difficulté quelconque : cette détection peut être réalisée par un professionnel de santé, un professionnel scolaire ou les parents. Cette visite médicale de l'enfant - qui a un caractère obligatoire - justifie une autorisation d'absence de la part d'un employeur, moyennant une convocation officielle. La présence des parents est en effet tout à fait indispensable, de façon à échanger avec les professionnels de santé sur l'alimentation, les rythmes biologiques, le sommeil, la socialisation, la famille ou encore les loisirs. Il est bien sûr indispensable d'apporter le carnet de santé.

Une détection très précoce d'une difficulté est essentielle pour l'avenir

Plus tard, une dyscalculie (difficulté à reconnaître les chiffres et les nombres, à compter et à raisonner avec les chiffres), une dyslexie (difficulté à reconnaître les lettres et les mots, à lire et à écrire) ou encore une dysorthographie (importantes difficultés avec l'orthographe des mots) doivent être reconnues au plus tôt. Or, les enfants sont volontiers cyniques entre eux et quand l'un d'eux éprouve d'importantes difficultés, il est fréquent que d'autres le moquent sans le moindre ménagement. D'où un sentiment de honte chez cet enfant en difficulté qui s'efforcera de masquer son handicap au lieu d'en parler simplement aux professionnels de l'école et à ses parents.