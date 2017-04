Sans le filtre des médias : tout ce que nous révèle l'étude des Google trends de ces dernières semaines sur la présidentielle 2017

Alors que les élections présidentielles approchent à grands pas, l'intérêt qu'y porte les Français semble, lui, de plus en plus important. Sur internet, comment cela se traduit-il? Quels sont les enseignements principaux de ces tendances ?

David Dieudonné : Effectivement, comme l'indique le graphique rendant compte de l'intensité (ci-dessous) des recherches pour l'élection présidentielle sur le moteur de recherche Google, YouTube et Google Actualité, le scrutin suscite un intérêt croissant depuis la rentrée politique, fin août, avec — jusqu’aujourd'hui — un pic maximal atteint le 1er avril, qui correspond notamment à la date du meeting d'Emmanuel Macron à Marseille.

Ce que révèlent ces recherches c'est un intérêt continu pour la campagne, particulièrement dans les moments clefs que sont les débats télévisés. L'instantanéité de la donnée Trends — qui rend compte de ces recherches en temps réel — montre qu'en même temps qu'ils suivent le débat à la télévision, les utilisateurs font probablement des recherches sur leur deuxième écran — c'est à dire le téléphone portable, leur tablette ou leur ordinateur — afin d'en savoir plus sur le profil d'une ou d'un des candidats, son programme, parfois même pour vérifier leurs déclarations.

Pierre Bréchon : en effet, les Français s’intéressent de plus en plus à une élection au fur et à mesure qu’on s’en approche. On observe le phénomène dans toutes les campagnes électorales depuis très longtemps. Internet enregistre aussi cette croissance même si les expressions sur internet ne sont souvent pas très représentatives de l’ensemble des Français.

Les attentes des internautes sont de plusieurs ordres : certains veulent surtout une aide à leur décision électorale (mieux évaluer les programmes), d’autres veulent anticiper le futur (qui va gagner?), ce qui crée aussi l’intérêt pour les sondages, d’autres encore veulent des informations pratiques sur les candidats et les modalités de vote. L’arrivée en tête de la question « Comment voter blanc ? » est assez étonnante. Même si les débats sur le vote blanc sont nombreux dans le contexte actuel de défiance à l’égard des hommes politiques, on ne saurait en conclure que celui-ci sera très développé dimanche prochain.

Ces tendances ont elles évoluer au cours de ces derniers jours, dernières semaines, quels en sont les faits les plus marquants ?

David Dieudonné : Les réponses les plus populaires ces 7 derniers jours sont : :

1. Comment voter blanc ?

2. Présidentielle 2017 pour qui voter ?

3. Qui va gagner la présidentielle ?

4. Comment voter ?

5. Comment voter par procuration aux élections présidentielles 2017 ?

La nouveauté observée au cours des 7 derniers jours, c’est l’émergence de questions sur le vote blanc. “Comment voter blanc ?” a été la question en plus forte hausse sur l’élection présidentielle en France au cours de la semaine écoulée.

Pierre Bréchon : il est clair que les attentes bougent en fonction de l’actualité. Lorsqu’un débat entre candidats ou un meeting déclenche une polémique ou simplement suscite l’intérêt, cela peut entraîner des interrogations sur internet. Le citoyen électronique est souvent avide d’informations fraiches. Mais on voit bien que les demandes les plus fréquentes sur le long terme concernent les candidats que les sondages situent au plus haut niveau des intentions de vote, avec cependant un clivage entre Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et François Fillon, pour lesquels les interrogations sont nombreuses et Marine Le Pen et Benoît Hamon, beaucoup moins recherchés. Le fort nombre de demandes concernant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron peuvent s’expliquer par leur percée, particulièrement importante chez les jeunes, qui utilisent beaucoup internet.

Quelles ont été les recherches les plus populaires lors de ces campagnes? Quels ont été les termes les plus fréquemment employés, et comment ont-ils évolué? Quels sont les thèmes de campagne qui intéressent le plus les français ?

David Dieudonné : L'application "Trends Election" conçue par Wedodata, en partenariat avec le News Lab de Google, montre que les sujets de recherches les plus associés aux principaux candidats depuis le dernier débat présidentiel sont les retraites et les impôts.

Pierre Bréchon : il est assez difficile d’interpréter ce qui ressort de ces données. On peut penser que si les impôts et les retraites sont des thèmes pour lesquels il y a beaucoup de demandes, c’est parce qu’ils sont très techniques, difficiles à bien appréhender, alors qu’ils concernent très directement le niveau de vie actuel ou futur de beaucoup de Français. L’intérêt pour un candidat comme Jean Lassalle pendant le débat télévisé traduit un manque d’informations pour un candidat jusque-là peu connu des internautes, mais qui tranche sur les habitudes gestuelles et élocutoires des hommes politiques.