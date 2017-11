Sans l'ennemi Justin Gatlin, Bolt n'aurait peut-être pas été Bolt

Que Bolt ait de l’orgueil, c’est une évidence. Mais quel gain peut-il avoir à envelopper sa méthode dans un show joyeux et sympathique ? Certains affirment qu’il s’en servirait pour faire entrer ses adversaires sur un champ de bataille dont ils ne maîtrisent pas les codes. « Que ça dénote avec les critères en place au début des années 2000, c’est sûr, et qu’il ait cette Que Bolt ait de l’orgueil, c’est une évidence. Mais quel gain peut-il avoir à envelopper sa méthode dans un show joyeux et sympathique ?

Certains affirment qu’il s’en servirait pour faire entrer ses adversaires sur un champ de bataille dont ils ne maîtrisent pas les codes. « Que ça dénote avec les critères en place au début des années 2000, c’est sûr, et qu’il ait cette

Quand je l’ai évoqué avec lui l’été 2017 à Londres, Bolt s’est offusqué qu’on puisse lui prêter pareille intention. « L’idée n’a jamais été de faire perdre ses moyens à qui que ce soit, me coupait-il étonné. Au contraire, je n’ai jamais compris le besoin de certains de vouloir intimider. Pour moi, la compétition, c’est une fête. C’est l’entraînement qui est pénible, ennuyeux. On l’accepte uniquement pour pouvoir s’éclater en compétition.

– Mais c’est une fausse fête, tout le monde n’est pas gagnant dans cette ambiance-là.

– Je pense que si. Je suis fier d’avoir changé l’approche du sprint car je suis convaincu que c’est une bonne chose pour le sport. Quand je suis arrivé dans l’athlé, c’était une autre époque où l’ambiance était tendue. Elle l’est beaucoup moins aujourd’hui et les gens apprécient de voir des gars relax, qui s’éclatent sur la piste, des rires, une énergie positive. Je pense que ç’a ouvert le sport à d’autres univers, une autre population, d’autres marchés en quelque sorte.

– Comprends-tu que Gatlin puisse avoir besoin de détester ses adversaires le temps de la course ?

– Je vais te dire quelque chose : je n’ai jamais très bien compris Gatlin. La première fois que j’ai couru contre lui, c’était l’année de son retour de suspension… en 2011 je crois, non ? En tout cas c’était à Zagreb. Avant de nous mettre dans les starting-blocks, il faisait son petit cirque en marchant et revenant dans son couloir et il a craché dans le mien, devant moi. C’était incroyable, tordu pour moi. J’étais décontenancé. J’ai haussé les épaules, genre : “Mais qu’est-ce que tu fais, là ? À quoi ça sert ?” Après, les années suivantes, j’ai bien vu qu’il était comme ça.

Avant un championnat, il aime parler fort, annoncer des trucs, dire qu’il va gagner… Puis, pendant le championnat, il ne dit même pas bonjour. Et enfin, une fois la course finie, il plaisante et dit qu’on est les meilleurs amis du monde. C’est un truc qui me dépasse. » Mais qui fut effectivement très en vogue dans le sprint au tournant du siècle. John Smith, coach notamment de Maurice Greene et d’Ato Boldon, qui dominaient cette époque où le 100 m était l’épreuve des mâles dominants, m’avait dit : « Moi, j’aime bien ce côté combat de boxe, ça ajoute de la tension, de la dramaturgie ! » Boldon développe : « On entrait dans le stade en rogne, contre le public, contre le starter, contre nos adversaires… Aujourd’hui, ils arrivent et se congratulent : “J’espère que tout ira bien pour toi !” Ils ont peut-être raison car le relâchement est important pour aller vite. Mais cela reste du sprint et je sais qu’ils pensent comme nous. » Il a même cette phrase de conclusion lapidaire : « Usain se marre, prend des pauses, mais ça ne l’empêche pas de se dire qu’il va tuer les autres ! »