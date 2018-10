Le sang versé des bataillons des colonies pendant la Première Guerre mondiale

Dès 1914, la France a fait appel à ses troupes issues des colonies. Les Poilus venus de l'empire seront de tous les grands combats : les batailles de la Marne et de la Somme, Verdun... Ils tarderont à être reconnus par la France et les rescapés nourriront des ressentiments profonds envers cette patrie pour laquelle ils se sont sacrifiés. Beaucoup d'entre eux diront leur fierté d'avoir combattu pour un idéal de liberté et d'égalité. Des recrutements massifs interviennent dès la mobilisation et s'intensifient pendant toute la guerre.

On peut évaluer à 200 000 les contingents sous les drapeaux pendant la Grande Guerre, dont 135 000 combattent sur le front européen et en Orient. Le plus gros des recrues forcées est fourni par l'AOF (162 000).

L'AEF n'intervient qu'au printemps 1918 (14 000 hommes). La propagande a diffusé l'idée d'un élan spontané de populations africaines qui se seraient précipitées dans la défense de la patrie. Les historiens ont montré depuis que les recrutements se sont faits pour la plupart sous la contrainte.

Dans le centre de la Côte-d'Ivoire, les hommes sont capturés, comme aux temps de l'esclavage. Ils sont traînés jusqu'au camp d'incorporation de Bouaké. Les actes de résistance sont nombreux. L'historien Jean-Loup Saletes les classe en trois catégories. En premier lieu, il y a les chefs de village, qui présentent aux commissions les malades inaptes après avoir mis en lieu sûr les valides. Ensuite, il rappelle les nombreuses fuites dans les colonies britanniques voisines (Ghana, Sierra Leone, Nigeria). Enfin, il y a les révoltes, comme celle des Bambaras de la région du Bélédougou (janvier 1915). Le vieux chef Diocé Taraolé préfère se faire sauter plutôt que de se rendre. Les révoltes, dans l'ouest du Burkina et dans l'Atakora (nord du Bénin actuel), sont réprimées avec brutalité : villages incendiés, rebelles fusillés et chefs déportés.

Les Africains sauvent la ville de Reims

En janvier 1918, la nomination de Blaise Diagne en tant que commissaire général chargé du recrutement indigène change tout. De février à août 1918, il convainc les hommes de l'AOF et de l'AEF de venir se battre en France. Il leur promet des médailles et surtout la citoyenneté française après la guerre. Les primes aux recruteurs sont revalorisées. Son action est un succès : 63 000 hommes sont recrutés de février à août 1918. Les dirigeants religieux, comme le cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie des Mourides au Sénégal, montrent la voie et engagent leurs propres enfants. Les tirailleurs sénégalais participent aux batailles les plus importantes de la Grande Guerre. En 1915, de mars à décembre, ils forment la moitié du corps expéditionnaire d'Orient lancé sur les Dardanelles. Après l'échec de l'attaque contre les Turcs, ils s'enterrent dans les tranchées. Par la suite, ils sont utilisés dans les batailles de la Somme – juillet et septembre 1916 –, à Verdun – de juillet à octobre 1916.