Salon de l’agriculture : bilan d’une semaine très révélatrice sur l’état de l’échiquier politique français

La (très) visible perte d’audience de Marine Le Pen

J’ai observé personnellement depuis plusieurs années que la visite de Marine Le Pen entraine un véritable engouement. S’il existe aussi parfois des contradicteurs, globalement, depuis au moins cinq ans, elle fait mieux chaque année que l’année précédente, à l’applaudimètre des allées du salon de l’agriculture... Hé bien, pour 2018, patatra ! Elle qui a pris un maximum de voix dans les zones rurales, souvent délaissées par les politiques « traditionnels », semble beaucoup moins suivie désormais. Son cortège est apparu presque maigrelet, et elle fut bien moins sollicitée que lors des éditions précédentes.

C’est important, car plusieurs enquêtes avaient montré que le vote agricole avait glissé, au fil des années, de la droite traditionnelle vers le Front national, avant de choisir Emmanuel Macron au tout dernier scrutin. La perspective d’un avenir meilleur pour l’agriculture française avec l’avènement de Marine Le Pen semble bien moins d’actualité dans les esprits paysans désormais.

La France et l’Europe, mais où va-t-on ?

Le prochain scrutin, même s’il n’aura lieu qu’en 2019, concernera les élections européennes. Elles sont particulièrement importantes pour le monde agricole puisque la Pac, politique agricole commune, reste encore aujourd’hui l’unique politique effectivement commune à tous les Etats-membres. Certes, on sait que la défense, la sécurité ou encore la recherche doivent faire l’objet de nouvelles lignes budgétaires, mais l’agriculture européenne va conserver son système de soutiens à l’agriculture, au moins ces prochaines années. Qu’a-t-on observé sur le sujet au salon ? D’abord, Emmanuel Macron a eu un discours peu compréhensible, d’une part dans sa vocation à vouloir justifier l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Mercosur particulièrement défavorable à notre secteur bovin, et qui surtout autoriserait des importations de viandes ne présentant pas les mêmes garanties sanitaires que chez nous, avec de la nourriture où l’on regarde bien moins si les cultures sont Ogm ou s’il a fallu des pesticides pour les faire pousser. D’autre part, en voulant à tout prix arrêter le glyphosate en France deux ans avant le reste de l’Europe, créant une distorsion de concurrence interne. Visitant le même jour que le Président le salon, François Asselineau, le chantre du Frexit (sortie de la France de l’Europe) a eu beau jeu de déployer des arguments qu’en d’autres temps on aurait considéré simplistes, mais qui furent écoutés dans ce contexte...

Autre aspect, la constitution des listes pour les européennes. On attend particulièrement de savoir à qui seront données les places éligibles au sein de LR, puisque ce parti, qu’il gagne ou non en France, fait partie du groupe PPE au Parlement européen et est majoritaire en Europe. Ce sont donc ses élus qui, majoritairement, font les lois européennes. Lors des précédentes élections européennes, l’Ump (à l’époque) n’avait pas vraiment brillé en constituant des listes avec d’autres critères que les connaissances en agriculture ou les convictions (et si possible compétences) européennes. Finalement, Michel Dantin, dont la présence semblait pourtant incontournable de ces points de vue, avait été « rattrappé par les cheveux » au dernier moment, accompagné uniquement d’Angélique Delahaye. Sur l’ensemble des élus (74 députés européens aujourd’hui, dont 20 de la droite républicaine ou du centre), se retrouver juste à deux capables de suivre les débats sur l’agriculture européenne, c’est un peu limite... Hé bien, à la lumière des infos que j’ai pu glaner quant aux intentions de constitutions des listes, ce pourrait être encore pire pour les élections de 2019...