"Sallinger" : bon, mais pas tout à fait à la hauteur d'un grand texte

« Sallinger »

de Bernard-Marie Koltès

Mise en scène : Léa Sananes

Avec Mark Alberts, Claire Devere, Thom Lefevre, Mégane Martinel,…

INFORMATIONS

Théâtre Les Déchargeurs

3 Rue des Déchargeurs

75001 Paris

Réservations: 01 42 36 00 02

http://www.lesdechargeurs.fr/

Jusqu' au 18 décembre

Lundi 19h.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Pour décor : New York, symbolisé par deux blocs blancs et verticaux. On est en 1964, les Etats-Unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam. Un jeune homme (de bonne famille) refuse de jouer les va-t’en-guerre, il se suicide. On l’appelle Le Rouquin.

Hantée par son souvenir, sa famille (épouse, parents, frère et sœur, ami) va se disputer sa mémoire.

Début du cauchemar. L’époque est violente ; les rapports entre les membres de la famille, aussi… Un pays, une famille, ça explose dans tous les sens, à tous les étages. Avec au menu, du sexe, de la guerre, des nuits (plus belles que les jours ?), de l’alcool…

Ça crie, ça pleure. C’est joyeux, c’est désespéré avec des personnages aussi élastiques qu’azimutés par la folie. Avec de la guimauve et de la colère noire pour une descente aux enfers, pour « Sallinger » (avec deux « l »), cette pièce écrite par Bernard-Marie Koltès en un hommage à l’Américain J.D. Salinger, auteur éternel de « L’Attrape-cœurs » et de « Franny et Zoey ».

POINTS FORTS

-Avant tout et surtout le texte de Bernard-Marie Koltès, tiré au cordeau, en permanence au plus près de l’explosion et de la folie ordinaire.

-Le jeu tout en souplesse et félinité de Gabriel Tamalat (qui joue le personnage de Leslie), en élégance contenue de Claire Devere (Ma) ou encore en gracilité et haut débit de Thom Lefevre (Le Rouquin).

-Les intermèdes musicaux avec guitares électriques saturées à souhait, composés par Mark Alberts qui interprète également le personnage d’Al, le père de la famille.

>POINTS FAIBLES

-La mise en scène de Léa Sananes souffre par trop de la petitesse de la scène et de la salle des Déchargeurs.

-Les deux comédiennes qui interprètent la femme du Rouquin et son amie sont bien trop faibles et limitées par rapport aux autres membres de la distribution.

>EN DEUX MOTS

Un texte éblouissant de Bernard-Marie Koltès sur la descente aux enfers d’une famille new yorkaise après le suicide du fils. Un texte duquel débordent la violence et la folie ordinaire. Une pièce éblouissante souffrant malheureusement de points faibles qui auraient pu, qui auraient dû être évités…

>UN EXTRAIT

« Rouquin (furieux) - Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Tous, vous me détestez. Partout, on me déteste ; à l'école on me fait des grimaces, à la maison vous me faites vos sales sourires, dans la rue on me tend des pièges. Partout tout le monde, toi et les autres, vous me mettez à part. Je le sais bien, moi : ceux comme moi, tous les détestent. Qu'ils crèvent, vous dites, qu'ils crèvent, ou qu'ils rentrent dans le rang. Et moi je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas ».