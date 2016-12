De Saint-Louis à Keynes en passant par Napoléon III, la longue et riche histoire de la fameuse trêve des confiseurs

La trêve des confiseurs avait au départ une fonction religieuse, puis politique. Aujourd’hui, son impact est essentiellement économique.

La trêve des confiseurs s'étale pendant cette période de l’année entre Noël et le Nouvel an où tout s’arrête, sauf les boulangers et pâtissiers qui vendent des gâteaux et des douceurs. En réalité, la trêve des confiseurs n’est plus réglementée.

En fait, beaucoup d’activités non marchandes tournent au ralenti : le gouvernement, l'administration, la Bourse et le Parlement, même si la session budgétaire par exemple dure jusqu’au 31 décembre, et que si les discussions s’éternisent, on bloque la pendule pour rester dans les clous de la Constitution. Mais c’est rare. L’hôpital tourne aussi au ralenti. Normalement, seul l’accueil des malades, des urgences et le traitement des malades hospitalisés sont assurés. Jusqu‘à une époque assez récente, on n'accouchait pas pendant la trêve.

Aujourd’hui que les médecins ne peuvent plus déclencher les accouchements pour convenance personnelle, les naissances sont plus aléatoires.

Les seules activités qui tournent à plein régime sont les activités festives, celles qui délivrent du divertissement, puis, par extension celles du tourisme, du voyage, du spectacle, de la gastronomie, etc. Bref, tout ce qui concourt à la célébration de la fête.

La trêve des confiseurs est donc une période de consommation intense puisqu'on estime que pendant les fêtes, un pays comme la France consomme 20% à 30% de la consommation globale annuelle.

C’est donc devenu un outil de soutien à l’économie incontournable. Il suffit de voir le chiffre d’affaires des grands magasins et de tous ces marchés de Noël qui fleurissent en France à cette époque.

Cette tradition de faire la trêve remonte au Moyen Âge vers l'an 1000 : Louis IX, le futur Saint-Louis, va imposer ce qui existe déjà dans les faits et qu'on appelle la trêve de Dieu. Le clergé, qui assiste le roi, veut que les seigneurs cessent de faire la guerre pendant les fêtes spirituelles et les semaines qui les précèdent (Avent, Noël, Carême, Pâques…). Et si les seigneurs refusent de baisser les armes, ils risquent d’être excommuniés.

Le jour où l'on honore le Seigneur, on ne doit pas prendre les armes, la trêve préconise donc que toute violence soit bannie. Dans les faits, elle est peu respectée : au point que ce sont les paysans qui obligent les seigneurs à rester calmes. Pour le roi, cette initiative est un outil politique : elle lui sert à neutraliser ses vassaux. Donc à les affaiblir.

Cette pratique ne sera jamais abandonnée, mais elle ne sera pas systématisée de sitôt.