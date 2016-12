La Russie vient-elle de tester une nouvelle arme dans l'espace?

The Daily Beast par David Axe

La Russie n’en pas finit pas de marquer des points face aux États-Unis en 2016.

Le 16 décembre, l'armée russe aurait testé ce qui semble être une arme anti-satellite : une fusée qui peut tourner en orbite basse et détruire des engins spatiaux ennemis.

Le test pourrait être le dernier signe en date de l'intention de la Russie, et de sa capacité, de menacer les engins spatiaux américains publics et privés tout en contestant la suprématie militaire et commerciale des États-Unis dans l'espace.

Il pourrait aussi être la dernière provocation d'un régime russe qui nie toute responsabilité quant aux conséquences de ces interventions déstabilisatrices.

C’est ainsi que Moscou se lave les mains face au piratage des élections aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, ou face à l’invasion de l'Ukraine, entre autres attaques contre la stabilité de l’ordre mondial.

Le test d’une arme anti-satellite (ASAT) semble avoir largement échappé à l'attention du public. Le Washington Free Beacon a été le premier à faire un article sur l’essai de cette arme, le 21 décembre, en citant des sources anonymes du gouvernement américain. CNN a également évoqué ce test, en faisant aussi référence à des responsables anonymes américains .

Le capitaine Nicholas Mercurio, un porte-parole de la 14th US Air Force, qui supervise les systèmes spatiaux, a refusé de commenter spécifiquement le test russe. "Nous surveillons les lancements de missiles dans le monde entier" a déclaré Mercurio au Daily Beast « mais nous avons comme règle de ne pas diffuser d’informations sur ces lancements. »

Pour ce test anti-satellite, les Russes disent que cette fusée n’est pas réellement une arme anti-satellite, ou ASAT. L’engin serait destiné à abattre des missiles balistiques envoyés pour attaquer la Russie.

Autrement dit, la fusée que la Russie a testé le 16 décembre serait une arme défensive, pas un système d’attaque tueur de satellite. "Je pense que cela peut être l’un ou l’autre" estime Pavel Podvig, un expert indépendant des forces stratégiques russes, dans un email adressé au Daily Beast. "C’est difficile d’être précis à ce stade." Mais en fait, il n'y a pas de différence significative entre une arme anti-satellite et un missile défensif d'interception. Le même matériel de base peut servir aux deux missions

« La seule différence entre un intercepteur de défense antimissile et une arme ASAT à basse orbite se trouve dans le logiciel," explique Jeffrey Lewis, qui travaille sur les programmes de non-prolifération au Middlebury Institute of International Studies

En 2008, par exemple, l'US Navy a modifié le code de l'un de ses missiles intercepteurs SM-3 et ciblé avec succès, à partir d’un bateau, un vieux satellite américain en orbite basse.

La nature de l'essai russe souligne la probabilité que la fusée en question soit une arme anti-satellite. La fusée aurait décollé d'une base dans le centre de la Russie et volé en orbite basse. Il n'y a pas eu de débris, selon CNN, ce qui veut dire que le missile a probablement ciblé un point dans l'espace au lieu de viser, par exemple, un satellite russe hors service.