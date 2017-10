Les Russes ont des « projets » pour l’avenir de l’Europe et voilà l’inquiétante carte qui les détaille

En effet, l’Europe compte près d’un quart des Etats de la planète (soit 49 sur environ 200) alors qu’elle ne représente que 7 % de la superficie des terres émergées et ne comprend que 10 % de la population mondiale. Dans ce cadre, le risque d’une poursuite du processus de balkanisation du continent n’est pas à prendre à la légère car certaines puissances extérieures antagonistes ont tout intérêt à ce que ce scénario se réalise, dans l’optique d’affaiblir, voire de faire disparaître, l’Union Européenne, la principale concentration de richesse de la Terre, jugée comme étant une puissance hostile à leurs intérêts.

Parmi ces puissances antagonistes, la première d’entre elles, est le grand voisin oriental que constitue la Russie, qui a une revanche à prendre sur les occidentaux suite à l’effondrement de l’URSS en 1991 et au soutien (tacite) des européens au mouvement sécessionniste tchétchène, voire même à leur tentative d’incitation auxTatarsdu Tatarstan de faire de même.

En conséquence, il n’apparaît guère surprenant que les médias russes et leurs « alliés »sur les réseaux sociaux, tels que Wikileaks, aient été très présents dans la campagne indépendantiste de Catalogne, profitant de l’occasion pour faire l’apologie du sécessionnisme dans d’autres régions européennes, dont l’Ecosse, le Royaume-Uni étant l’ennemi numéro 1 de la Russie en Europe, et le nord de l’Italie (Lombardie et Vénétie). Dans ce cadre, pour mieux comprendre ce que souhaiteraient les dirigeants russes, l’analyse critique d’une carte des mouvements autonomistes « actifs » sur le continent, publiée en février 2014 dans le cadre d’un article sur un site internet d’ultra-nationalistes russes,Sputnik& Pogrom, est particulièrement parlante et rappelle la fameuse carte du redécoupage du Moyen-Orient réalisée par le lieutenant-Colonel Ralph Peters en 2006 dans la revue Armed Journal Forces aux Etats-Unis. Le site Sputnik& Pogrom étant anti-Poutine, la carte ne peut être considérée comme une carte « officielle », mais, le pouvoir russe s’inspirant, bien souvent, des idées des ultra-nationalistes, son analyse présente un intérêt certain.

Cliquez sur l'image pour agrandir

Le premier élément qui saute aux yeux lorsque l’on découvre cette carte est l’existence d’unnombre considérablement beaucoup plus important de mouvements autonomistes « actifs » que sur une carte classique, auxquels les experts en géopolitique sont habitués en Europe. En règle générale, seule une dizaine de mouvements, au grand maximum, sont considérés comme « actifs », alors que selon cette carte russe, il n’y en aurait pas moins d’une soixantaine. Si cela peut paraître ridicule au premier abord (la Normandie !), témoignant d’une méconnaissance certaine des réalités territoriales européennes, il ne faut cependant point prendre cette carte à la légère, car, plus qu’une traduction d’une réalité tangible, elle est le révélateur d’une volonté d’une balkanisation très poussée de l’Europe, bien au-delà de ce que nos élites pensent.Pour ses promoteurs, il ne s’agit pas juste de faire perdre une ou deux régions dans l’optique de créer une épine dans le pied des états les plus puissants, mais d’une véritable volonté de démembrer totalement certains pays, dont le Royaume-Uni, ce qui ne surprendra pas les spécialistes, du fait de l’antagonisme très fort de ce dernier Etat avec la Russie, mais aussi l’Espagne, allié traditionnel de Washington.