RSI : pour en finir avec le mythe des difficultés informatiques qui auraient plombé le régime des indépendants

Entre les fraudes sur le diesel, la montée de l’électrique et l’arrogance des grands du digital qui veulent imposer leur modèle de voitures connectées, les constructeurs automobiles broient du noir.

La rentrée des classes est souvent synonyme de bonnes résolutions pour les plus grands. Voici quelques conseils pour reprendre de bonnes habitudes alimentaires après des vacances un peu trop riches. Car selon une étude de l'entreprise Withings, c'est fin septembre que les Français obtiennent leur poids idéal.

Toujours les mêmes poncifs, toujours plein d’hypocrisie, le domaine se partage entre ceux qui ne savent pas ce qu’ils disent et ceux qui ne disent pas ce qu’ils savent.

Ce serait une solution à bien des malheurs. Nous en sommes l’inventeur. Et nous pensons la breveter au concours Lépine.

Hervé Novelli revient sur les travailleurs indépendants. Et en profite pour évoquer la campagne ratée de François Fillon et les perspectives de la droite. Son constat est globalement pessimiste.

Le Premier Ministre Edouard Philippe a dévoilé son plan pour l’investissement et la croissance des entreprises ce lundi matin. Celui-ci a notamment confirmé la suppression du CICE en 2019 et la baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés à 25 %.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue des Champions: le PSG version Neymar et le Barça entrent en lice

Diesel : Le Maire annonce une hausse de la taxe de 2,6 ct par an

Animal Rights pointe un abattoir d'Izegem via une vidéo de caméra cachée

Dusty et Peche, mannequins transgenres face aux préjugés

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Dans la pratique, seule une ouverture du régime à la concurrence permettra d'imaginer des garanties gérables pour les indépendants. La fin du monopole du RSI est la seule qui permette une protection sociale durable pour les entrepreneurs et les professions libérales.

Le régime est en effet fondé sur la prédictibilité des revenus: on extrapole, à partir du salaire, des revenus de remplacement ou des garanties d'assurance à montant défini à l'avance. Cette technique est tout à fait adaptée à une population qui peut majoritairement prévoir avec beaucoup de précision ses revenus mensuels.

De fait, le RSI a bel et bien connu des problèmes informatiques qui ont pénalisé sa gestion. Ces difficultés ont effectivement tenu à la passerelle de données entre les URSSAF et le RSI lui-même. De fait, ces difficultés persisteront après l'adossement au régime général.

Elle est vieille comme l'invention des premiers ordinateurs personnels. Dès qu'un problème se pose, c'est la faute de l'informatique, et bien entendu ni des gens qui l'utilisent, ni des gens qui ont conçu les procédures.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres