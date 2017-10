Routiers : dans les coulisses de la déroute gouvernementale

L'existence d'un tel consensus paritaire pour la défense de l'existant, c'est-à-dire, en l'occurrence, des droits acquis des salariés, n'étonnera guère nos lecteurs, qui connaissent les tendances corporatistes de la profession.

Revirement patronal

Ceci étant dit, l'attitude des responsables patronaux n'en mérite pas moins quelques développements spécifiques. La semaine dernière, lors d'une rencontre tripartite entre les représentants de l'Etat, des employeurs et des salariés, les seconds ne s'étaient en effet pas prononcés en faveur du maintien de la négociation à l'échelon de la branche de ces éléments de la rémunération des salariés. Alors, certes, entre-temps, les représentants patronaux ont pu en venir à se dire qu'accepter les revendications des syndicats était le meilleur moyen de remettre tout le monde au travail. C'est sans doute vrai.

Ceci n'explique toutefois pas tout. Continuer à organiser autant que faire se peut la profession et ses conditions sociales à l'échelon de la branche est aussi - et surtout ? - un moyen, pour les dirigeants des principales entreprises du secteurs, qui contrôlent les organisations professionnelles et donc orientent les négociations conventionnelles, de limiter la concurrence interne au secteur. Du moins la concurrence française : le routier roumain payé au lance-pierre et drogué afin de tenir des cadences infernales n'est guère concerné par le droit conventionnel français.

Tirs croisés contre l'exécutif

Satisfaits de leur accord paritaire, les responsables de la profession devaient encore faire accepter leur arrangement par l'Etat. Le ministère des Transports, comme celui du Travail, rechignaient quelque peu, bien conscients que l'accord n'était pas tout à fait conforme à l'esprit des ordonnances. On imagine sans peine que les cabinets de l'Elysée et de Matignon n'ont pas non plus dû apprécier le bras d'honneur que leur ont magistralement envoyé les routiers. Bilan : pendant tout l'après-midi, l'exécutif refuse de donner son aval aux rebelles.

Ces derniers s'en donnent alors à coeur joie contre leur ennemi commun. Jérôme Vérité, pour la CGT, s'emporte contre les pouvoirs publics : "On est dans une situation complètement ubuesque où, au nom du dogmatisme sur la question des ordonnances, le ministère du Travail est en train de bloquer les négociations entre les organisations syndicales et patronales." Michel Seyt, figure patronale du transport de voyageurs, veut lui aussi que l'Etat accepte des "propositions" qui ont été "validées par l'une et l'autre des parties". Il se permet même une sortie que Jérôme Vérité n'a pas dû renier : "Nous avons pris acte que le gouvernement et le président de la République ont édité ces ordonnances et que, évidemment, si une branche comme la nôtre trouve des accords entre partenaires sociaux, ça met à mal les ordonnances." Camarade Seyt au mégaphone !