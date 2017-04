Le rouge, cette passion si française : historique des résultats de l’extrême gauche

Atlantico : Dans la dernière enquête Kantar Sofres One Point pour LCI, RTL et Le Figaro parue ce mardi, Jean-Luc Mélenchon est crédité de 18% d'intentions de vote au 1er tour de la présidentielle. Quelle part représente véritablement le vote d'extrême gauche dans ce chiffre ? Au regard de la sociologie de son électorat, peut-on vraiment qualifier Jean-Luc Mélenchon de candidat de l'extrême gauche ?

Sylvain Boulouque : Il semble que le vote actuel pour Jean-Luc Mélenchon dépasse le cadre habituel de l’extrême gauche. Si l’on se fie aux précédents scrutins, le vote de la gauche radicale représentaient environ 10 % du corps électoral (en considérant que le PC appartient encore à la gauche radicale).

Dans les circonstances actuelles, une partie du nouvel électorat de Mélenchon vient des électeurs socialistes, et par ailleurs, il agrège une part marginale d’électeurs Front national. Enfin, de nombreux abstentionnistes rejoignent ses rangs.

Si le socle de son électorat demeure pour moitié formé d’une composante traditionnelle de l’extrême gauche, il y a un élargissement incontestable de la base à des catégories nouvelles : professions intermédiaires du privé, cadres de grandes entreprises etc… l’accueil qu’il a reçu dans une grande école de commerce ne tient pas du hasard.

D’autant que Mélenchon a recentré son discours au point de faire disparaître dans les symboles les marqueurs traditionnels de la gauche radicale. Schématiquement et rapidement : les drapeaux rouges et l’internationale. Reste à savoir si ce revirement est sincère ou s’il relève de la tactique, voire de la stratégie…

Au cours du printemps et de l'été 2016, la gauche radicale s'était faite remarquée lors de plusieurs rassemblements pour protester contre la loi Travail, cette dernière s'étant d'ailleurs de nouveau invitée dans le débat de la présidentielle. Quel portrait peut-on dresser de cette gauche radicale, entre les opposants "durs" à la loi Travail, les casseurs, les zadistes ? Si l'on fait abstraction de leur poids médiatique, quel est leur poids politique réel ?

Il n'y a pas, dans le cadre de l'extrême gauche, de portrait type du militant. Dans les faits, il existe une forte pluralité des militants de la gauche radicale, dont le poids semble particulièrement important en raison de leur dimension activiste. Parce qu'ils sont des activistes – et c'est là quelque chose d'ancré dans les gènes de la gauche radicale, qui se définit même en partie autour de cela – ils sont en mesure d'exercer une activité militante pratiquement 24h sur 24. C'est ainsi que la gauche radicale parvient à une présence quasi ininterrompue sur les différents terrains d'actions qu'ils privilégient (la rue, certes, mais également les publications où ils peuvent être particulièrement prolifiques). C'est de là que naît le sentiment de nombre et de sur-présence.

Pour autant, leur poids politique réel reste évidemment à pondérer. En vérité, il est même inversement proportionnel à leur activisme, qui leur permet d'occuper le terrain avec une poignée de militants en termes de ressources humaines. Leur nombre est très réduit. Cependant, il m’apparaît important de préciser que nous ne sommes pas, dans le cas de la gauche radicale, dans une configuration comparable à celle des partis politiques plus traditionnels : il n'y a pas de cœur électoral qui se mobiliserait davantage que les autres, tandis que les différentes couches participeraient plus occasionnellement aux mobilisations. Ici, la configuration militante est différente : l'ensemble des gens militent et le font sur toutes les mobilisations. C'est une façon de vivre différente, qui contribue à l'activisme de la gauche radicale et donc, au final, à lui donner une ampleur médiatique et politique largement supérieure à celle que son nombre lui permettrait de prétendre, du point de vue de la mobilisation.

Comment se répartissent les électeurs d'extrême gauche d'un point de vue électoral ? Combien d'entre eux votent respectivement pour le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, le NPA ou Lutte ouvrière ?

C'est une question à laquelle il est complexe de répondre, dans la mesure où le nombre d'activistes varie selon les partis concernés. Leur répartition au sein de l'extrêm gauche est très variable.

Sur le plan plus global, il est possible de souligner que la sensibilité d'extrême gauche représente environ 10 à 12% de la population française. Parmi ces 10 à 12%, on constate qu'ils sont près de 80% à se diriger vers Jean-Luc Mélenchon. NPA et Lutte ouvrière se partagent à peu près équitablement le reste. Toutefois, il reste primordial de préciser que tout un pan des militants, pour des raisons diverses et variées comme le fait de ne pas se reconnaître dans le système en place, ne votent pas. Il n'y a pas, à l'extrême gauche française, d'unicité. La division y est particulièrement forte et la dimension abstentionniste de cet électorat ne l'est pas moins.

S'il fallait cependant revenir sur la répartition de cet électorat, il est possible de le découper entre ceux qui votent pour Jean-Luc Mélenchon et pour le PC (du fait du partenariat qui associait les deux jusqu'à la dislocation du Front de Gauche), dont la distinction est très compliquée, et entre le NPA et Lutte Ouvrière. Globalement, les deux derniers rassemblent chacun 1% des voix quand le PC et Mélenchon parvenaient à rassembler environ 10%.