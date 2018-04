Roseanne, very politically uncorrect : cette Amérique qui fait un triomphe au retour de la sitcom 0% bobo

Atlantico : Au regard de l'univers de la série Roseanne et des thèmes sociétaux qu'elle aborde, peut-on faire un parallèle entre son immense succès et les clivages sociétaux et politiques actuels aux États-Unis ?

Jean-Erik Branaa : Oui, absolument. On a une vraie division dans la société américaine aujourd'hui : deux Amérique qui, en réalité, n'arrivent plus à se comprendre. Et c'est ce qu'on retrouve dans Roseanne. Vous savez, en 1968, il y avait eu un rapport gouvernemental disant que la société allait être divisée entre Noirs et Blancs, deux groupes qui n'allaient plus se parler dans l'avenir. Et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé, la division s'est faite entre les plus riches et les plus pauvres, ou pire encore, entre les villes et les campagnes.

Et c'est vrai que cette Amérique des campagnes, cette Amérique qu'on a souvent appelé "déclassée", ou cette Amérique des ouvriers, se retrouve dans cette série. Et c'est ce qui explique le gros succès de Roseanne, parce qu'effectivement, les gens ont l'impression de voir leur vie quotidienne représentée à la télévision.

Peut-on voir dans ce retour en trombe de Roseanne, mais aussi dans l'élection de Donald Trump, une sorte de revanche d'une catégorie d'Américains sur une autre ?

Je ne sais pas si l'on peut parler de revanche. Je crois que l'on peut parler de réalisation. Parce que cette Amérique dont on parle, qui est, pour faire simple, en dehors des deux côtes américaines (atlantique et pacifique), a des préoccupations qui sont bien différentes de cette Amérique plus privilégiée. Et en réalité, Roseanne transporte également des thèmes dont cette Amérique-là a envie de parler : la famille, la religion, le mariage, la lutte des classes, l'armée aussi. Ce sont des thèmes très populaires dans les campagnes américaines et ce sont exactement ceux qui sont abordés dans cette série, contrairement à d'autres séries beaucoup plus légères dans lesquelles on trouve d'habitude ce qu'on appellerait en France des bobos, des gens de classes supérieures qui vont avoir d'autres préoccupations et dans lesquelles on trouve surtout des avocats, des médecins, des ingénieurs ou des gens qui ont fortement réussi dans l'industrie ou dans le commerce. Là, c'est vraiment cette coupure-là qui se fait. En ce sens, on pourrait dire qu'il y a une régression, puisque c'est ce qu'on retrouvait dans l'Amérique des années 50, aux débuts de la télévision. Aujourd'hui, beaucoup de séries apparaissent en prenant ces thèmes-là, il n'y a pas que Roseanne, même si elle a beaucoup de succès. Il y a aussi des séries comme The Middle, Malcolm, Modern Family, qui portent exactement sur les mêmes thèmes. C'est davantage une télé-miroir, qui fonctionne parfaitement bien.

Le programme est aux antipodes de la mentalité hollywoodienne, dont les représentants sont très critiques à l'égard de Donald Trump. Peut-on alors parler d'une fracture entre l'élite culturelle américaine et la population ?

Alors oui et non. En réalité, c'est vrai que l'élite d'Hollywood est opposée à Donald Trump. Mais cette élite se méfie quand même, elle sait bien que le pouvoir décide un peu de tout. On a ainsi vu des personnalités très critiques à l'égard de Donald Trump, par exemple pendant la campagne présidentielle - je pense à Robert De Niro qui avait dit qu'il voulait frapper Donald Trump, à Stephen King, qui avait beaucoup tweeté contre Donald Trump-, mettre beaucoup d'eau dans leur vin : on ne les entend plus. Alors, on entend toujours, c'est vrai, Georges Clooney ou d'autres, mais il y a eu un recul par rapport à tout cela. Mais je me situe un petit peu dans la même mouvance que Michael Kranish et Marc Fisher, qui ont écrit un très beau livre : Trump Revealed. Comme eux, je dis que ces valeurs plus traditionnelles américaines vont être récupérées par Hollywood. Car Hollywood est aussi un miroir de la société dans un deuxième temps, en ayant plus un côté mythique, et donc c'est plutôt dans la traduction du rêve américain, ou de l'American way of life, que l'on devrait très vite avoir des films qui vont refléter cette préoccupation de la population. Car quand on a 50% de la population qui met ces valeurs-là en avant, il est évident que le cinéma hollywoodien ne pourra pas faire l'impasse sur cette Amérique-là et devra également leur parler.