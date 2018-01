Le rôle du sucre enfin assumé dans l’épidémie mondiale de diabète ?

Atlantico : Alors que le nombre d'individus atteints de diabète et d'obésité dans le monde ne fait que progresser, pourquoi n'arrivons nous pas à arrêter cette épidémie qui ne dit pas son nom ?

Guy-André Pelouze : Malgré les campagnes contre l'obésité et le diabète de type 2, l'épidémiologie démontre que de plus en plus d'enfants et d'adultes sont en surpoids ou diabétiques à travers le monde. Ce n'est pas seulement un problème américain, il se produit dans tous les pays où l'accès à la nourriture est bon marché et les aliments industriels disponibles sans limite. L'histoire est connue et les médecins réitèrent généralement leurs conseils sans grande conviction. Dans le même temps leurs commentaires sont souvent irrationnels en raison d'un enseignement très insuffisant sur ce sujet.

Ils incriminent généralement l'excès de calories, le manque d'exercice ou le non-respect des recommandations diététiques. Cependant, la majorité des patients et des professionnels de la santé s'accordent sur un point: le gras est le principal coupable. Par conséquent, les gens ont réduit leur apport en graisses. En passant, puisque la viande nourrie aux céréales a une teneur en gras accrue et/ou est cuite avec de la graisse, ils ont aussi réduit leur consommation de viande. Ces tendances sont se retrouvent dans les statistiques alimentaires mais des exceptions existent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a conservé l'essentiel de son modèle alimentaire. La Suisse et la France ont suivi le même chemin. Ceci est associé à une espérance de vie élevée, moins d'obésité et de maladies cardio-vasculaires (MCV). Mais si le régime japonais est riche en poissons, fruits de mer, acides gras oméga-3, algues et peu calorique, ce n'est pas le cas des pays européens à faible taux de MCV où les graisses saturées des fromages fermentés et des viandes sont largement consommées.

Quels facteurs alimentaires sont impliqués dans cette épidémie? Dans ce long laps de temps depuis la Seconde Guerre mondiale, une augmentation considérable de la richesse a permis une chute historique des prix alimentaires. L'apport en calories a augmenté et les dépenses ont diminué avec la mécanisation et la station assise. La somme des calories ingérées a augmenté mais cette augmentation cache une distorsion. Les hydrates de carbone (glucides, sucres) ont augmenté plus que ceux des autres groupes de nutriments en raison d’incitations différentes (par exemple: le sucre ajouté massivement présent dans les produits industriels et les mécanismes physiologiques de relance de la consommation de sucre après une prise de sucre pur). Bien sur le total de calories a une importance, sinon la restriction alimentaire ou la chirurgie de l’obésité ne donneraient pas de résultat. Mais nous avons des preuves solides qu'une calorie de sucre n'est pas une calorie de protéine ou de gras. Notre corps n'est pas un calorimètre mais un ensemble de milliards de cellules spécialisées dans des tâches complexes, communiquant ensemble et recevant des signaux de l'extérieur et de l'intérieur. La vue et l’ingestion de nourriture provoque l’émission de signaux émis par l’organisme, par exemple les hormones. Et un signal important dans notre environnement est l'augmentation de l'insuline après l'ingestion de glucides. Cette hormone est très liée à la survie en période de pénurie alimentaire alors que les famines ont disparu. Le résultat actuel est une augmentation chronique de l'insuline dans le cadre d’un exercice physique faible qui conduit à plus de stockage que par le passé. Ce mécanisme est modulé par la génomique et certaines personnes sont plus sensibles à l'insuline que d'autres. Il faut retenir que l’augmentation de richesse et l'abondance alimentaire jouent un rôle majeur dans l'obésité et le diabète de type 2 mais une fois de plus il y a une distorsion due à la vague sucrée.