Les robots feront-ils un jour le ménage dans nos maisons ?

Atlantico : Landroïd et Rethink robot helper sont deux robots capables de plier le linge mais il leur faut respectivement 4min et 15min. A l'heure des avancées robotiques, et de l'intelligence artificielle, comment expliquer que les robots prennent tant de temps à réaliser une tache qui nous, nous paraît si simple ?

Benoît Furet : La nature a mis des millénaires a se développer... l'évolution des animaux donc de l'homme a été très très longue...

Vouloir copier le travail de l'homme n'a jamais été très facile, l'homme a une gestuelle et un cerveau hyper optimisés qu'il est très difficile de "singer"... C'est pourquoi vouloir développer des robots humanoïdes ou des robots ménagers spécifiques imitant l'homme est une tâche longue et très complexe surtout que l'humain est capable d'une multitude de choses. Ce qu'il faut c'est prendre le problème à l'inverse... comprendre, analyser, modéliser... la tâche ou la mission ou le process à réaliser et adapter le robot ou faire évoluer le besoin pour avoir la "machinerie" adaptée...

Parallèlement, des équipes de scientifiques cherchent à développer des robots capables non seulement de nous aider dans nos taches ménagères mais également en cas de situation critique (accident, urgence).

Ces robots doivent également pouvoir s'adapter à tout de types de demandes et situation. A l'heure actuelle avec les technologies dont nous disposons est-il possible de développer de tels robots ? Quels problématiques se posent dans leur construction ? Avons-nous une idée de quand ils pourront voir le jours ?

Une fois encore on peut dire que la nature a été super forte... elle a su complètement optimiser "la machinerie à la tâche"... il va nous falloir du temps pour y arriver aussi bien qu'elle. Les technologies, les matériaux, le numérique... évoluent à grands pas et c'est par l'ensemble que l'on y arrivera. C'est l'interdisciplinarité qui va nous permettre d'avancer. L'IA n'est qu'un des maillons de l'ensemble de la chaîne... l'évolution des matériaux et des procédés de leurs mise en oeuvre est tout aussi importante et certains ont tendance à l'oublier. Un des plus importants problèmes à surmonter est le lien à l'énergie nécessaire, à son stockage à son gaspillage... Là encore la nature a bien fait les choses, après un plusieurs heures de travail, un repas et la machinerie humaine est repartie...

A terme, une fois ces robots sur le marché, s'attend-on à ce qu'ils nous remplacent et préparent la cuisine, passent le balais.. à notre place ? Ou au contraire qu'ils nous complètent et nous assistent dans notre vie quotidienne et nos taches ménagères ?

Certaines tâches élémentaires seront bien sûr faites à notre place, chez moi, le robot aspirateur passe quand nous ne sommes pas là, il fait le plus gros du travail mais pour la finition, les p'tits coins, le dessus des meubles... c'est nous. Mais nous avons déjà des robots ménagers, que l'on n'appelle pas robot mais qui font déjà du travail pour nous: le lave vaisselle par exemple... n'est ce pas un robot laveur de vaisselle? on ne l'appelle pas robot donc tout le monde l'a accepté!!! Il y en aura donc d'autres des robots ou des machineries ménagères ;-)

Depuis la nuit des temps l'humain essaye de faire en sorte d'améliorer sa vie... il va continuer mais il faut qu'il mesure bien toutes les conséquences de ses actes sur les autres, sur la nature, sur le futur...