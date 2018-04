SPECTACLE

Comédie Musicale

"Robin des Bois, la légende ... ou presque"

de Fred Colas et Guillaume Beaujolais

Mise en scène: Guillaume Beaujolais

Chorégraphie de Sylvain Genevay

Avec Matthieu Brugot ou Thomas Ronzeau (Robin des Bois), Anaïs Delva ou Aurélie Vigent (Marianne), Mathilde Libbrecht ou Lucie Riedinger (Lady Toc/Carabosse), Guillaume Beaujolais ou Joël Wood (Prince John), Régis Olivier ou Cédric Chupin (Shérif de Nottingham), Benjamin Gouy-Pailler ou Matthias Moret (Petit Jean) et Nicolas Toussaint ou Xavier Ducrocq (danseur)

INFORMATIONS

Théâtre du 13ème Art

Jusqu'au 28 avril

Durée : 1 heure 15

Tous les samedis à 14 heures

Les mercredi 18 et 25 avril à 14 heures

Centre commercial Italie 2

Réservations: 01 45 88 62 62

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Rien ne va plus dans le royaume : en l'absence du roi, son perfide frère en profite pour prendre sa place et, avec son mauvais génie, le shérif local, fait main basse sur le trésor royal et dépouille les pauvres, déjà très pauvres...

Mais grâce au ciel, Robin des Bois veille au grain et va rétablir la situation malgré mille embûches et autres très vilaines rencontres.

POINTS FORTS

- ce spectacle est avant tout un divertissement pour enfants ; d'ailleurs, les seuls spectateurs adultes sont les accompagnants. Mais contrairement aux grandes personnes, les enfants sont adeptes de l'interactivité : ils réagissent au quart de tour, font "hou hou" à la méchante sorcière et Robin des bois leur pose des questions auxquelles ils répondent sans aucune gêne. C'est réjouissant

- le décor, très soigné, se change comme si l'on tournait les pages d'un livre de contes

- les comédiens sont pleins de vitalité, chantent avec de belles voix, dansent et jouent avec un entrain communicatif

- les réflexions très modernes sont drôles. Il y a des trouvailles comme le pigeon courrier à qui on soulève une aile pour y lire le texte d'une lettre

- petit plus : des rehausseurs sont proposés aux petits pour qu'ils puissent y voir comme les autres

- grand plus : à la fin du spectacle, Robin des Bois et Marianne proposent aux enfants, à la sortie de la salle, de faire une séance photo avec eux. Les deux comédiens ont provoqué un joyeux embouteillage, chaque famille voulant sa photo avec les héros...

POINTS FAIBLES

Chut, nous sommes dans une fable pour enfants...

EN DEUX MOTS

Il s'agit d'un spectacle familial, créé par des jeunes qui ont gardé leur âme d'enfant et allient parfaitement les compétences de leur âge à la magie rêvée par les petits spectateurs. Tout est dédié à ce jeune public : l'histoire remise au goût du jour, les danses, les chansons, les beaux décors et les costumes très colorés.

L'ensemble est formidablement vivant et répond à l'enthousiasme des enfants qui participent bien volontiers au déroulement de ce conte.

C'est vraiment très réussi.

LES AUTEURS

Les 2 auteurs, Guillaume Beaujolais (texte, mais aussi mise en scène) et Fred Colas (texte, mais aussi compositeur) ont assez tôt collaboré à la création de spectacles musicaux. Ils co-écrivent Kid Manoir, La Potion Interdite, La Malédiction du Pharaon, Hansel et Gretel puis interviennent séparément : comédies musicales pour Fred Colas avec Mamma mia, Mistinguet reine des années folles et Chambre 113; et théâtre pour Guillaume Beaujolais avec Le tour du monde en 80 jours, la petite fille aux allumettes, ou Colors.

Robin des bois la légende est leur dernière création.