Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique : "J’ai conçu cette arme diabolique pour une seule raison, mettre un terme à l’horreur nazie"

Dans cette série de l’été consacrée à l’histoire des plus grandes personnalités scientifiques mondiales, nous avons choisi de vous les présenter sous la forme d’interview. Interviews imaginaires évidemment, mais pour le moins plausibles. Le plaisir du journaliste qui se fait plaisir en écrivant lui même les réponses ont consisté aussi à ne pas trahir l’historien qui lui, fait parler les écrits, les témoignages et les documents. Donc que l’historien nous pardonne quelques imprécisions. Notre intention est aussi noble que la sienne, faire connaître ceux qui ont changé le monde en profondeur par leur réflexion, leurs découvertes ou leur imagination.

Après avoir rencontré Christophe Colomb, Alexander Fleming, le père de la médecine moderne, après une visite chez le baron Haussmann et chez Marie Curie, Albert Einstein et Graham Bell, voilà aujourd’hui les confidences de l’un des scientifiques physiciens les plus controversés : Robert Oppenheimer, celui que le monde entier a appelé le père de la bombe atomique ...

Atlantico : Comment vit-on en étant ainsi désigné par une grande partie de l’opinion publique internationale comme étant celui qui a apporté la mort ? Parce que vous saviez dès le départ que vous alliez concevoir une arme terrifiante.

Robert Oppenheimer : Comment on vit ? On vit mal mais il faut rester sur les faits. La bombe atomique est évidemment l'invention la plus terrifiante de l'histoire, mais parce qu’elle était aux mains des Etats-Unis, elle a mis fin à la seconde guerre mondiale, c’est-à-dire à l’Allemagne nazie. Alors, j’imagine qu’aujourd’hui encore, les images des deux explosions atomiques à Hiroshima et à Nagasaki hantent encore tous les cerveaux normalement constitués, mais je n’ose pas imaginer les dégâts que cette bombe atomique aux mains de Hitler et de ses généraux nazis aurait pu entrainer sur la planète.

Nous avons créé la bombe parce que le gouvernement américain voulait prendre de vitesse l’Allemagne. C’était le projet Manhattan dont on m’a demandé de prendre la direction en 1942.

Alors comment découvre-t-on ce qu’on a appelé la bombe A ?

Robert Oppenheimer : On ne se réveille pas un beau matin en se disant qu’on a découvert une arme fatale. La bombe A est née à l’issue d’un processus de recherche assez long. Ce qu’on a appelé la bombe A ou la bombe nucléaire est un processus qui dégage une masse énorme et terrifiante d’énergie et c’est cette énergie qui est destructrice. Alors, on le savait depuis quelques années, notamment grâce aux travaux de Pierre et Marie Curie, grâce aussi aux travaux théoriques de Einstein sur l’infiniment petit, il y a eu beaucoup de scientifiques comme Otto Hahn ou Fritz Tasman qui étaient d’origine allemande, réfugiés aux Etats-Unis, mais il y avait aussi Robert Fris. Bref, on savait grâce à tous ces travaux faire l’hypothèse qu‘en bombardant des atomes d’uranium ou de plutonium, on provoquait des fissions et ces fissions dégageaient des masses d’énergie considérable.