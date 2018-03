Le risque "Trump" devient matériel

Jeudi et vendredi les marchés américains ont lourdement chuté. Jeudi le S&P 500 a chuté de 2.5% et le Dow Jones de 2.9% ; vendredi la baisse était pratiquement du même ordre avec un recul supplémentaire de 2%. Pour une fois, les entreprises liées à la technologie cotées sur le Nasdaq reculaient elles aussi : ces derniers mois, elles avaient largement surperformé…pas cette fois-ci !

L’ambiance est lourde sur les marchés actions un peu partout dans le monde depuis que D.Trump a annoncé vouloir protéger les intérêts américains en augmentant les droits de douane sur l’acier et l’aluminium.

Les pays initialement concernés par ces mesures sont allés plaider et finalement eu gain de cause : Brésil, Mexique, Canada et Allemagne ont été épargnés sans que cela rassure vraiment les marchés.

En effet, dans la soirée de jeudi, D.Trump, confirmant ses propos récents, a annoncé une forte hausse de droits de douane concernant les produits chinois cette fois. Son idée est de compenser par une hausse des taxes le déficit commercial faramineux enregistré par les Etats-Unis vis-à-vis de la Chine. En 2017, ce déficit avait atteint plus de 370 Mds de Dollars. D.Trump souhaite le réduire de 60Mads dès 2018.

Bien évidemment pendant toute la fin de semaine les autorités chinoises ont, elles aussi, communiqué de manière très claire : La Chine réagira de manière forte à toute tentative allant à l’encontre des règles internationales régissant les échanges mondiaux.

D.Trump a mis en œuvre sa décision dès jeudi soir en indiquant vouloir protéger les entreprises américaines dont la « propriété intellectuelle » est pillée par la Chine et en listant les produits Chinois soumis à une hausse de droits de douane.

La réponse de la Chine a été immédiate : elle va prendre également des mesures pour contrer les Etats-Unis.

En bref : les prémices d’une guerre commerciale sont engagés. La réaction des marchés a été brutale et cohérente.

Les craintes jusqu’ici assez diffuses concernant les déclarations de D.Trump se sont transformées en réelle peur : La spirale engagée par la décision du Président Américain a impacté les marchés actions. Une hausse des droits de douane signifie que les consommateurs vont devoir payer des prix supérieurs ; de même les entreprises vont ressentir un impact sur leur marge du fait d’une hausse des prix des composants entrant dans la chaîne de production. La fin de l’histoire est connue : une forte hausse des prix, couplée à des réductions d’activité de la part des entreprises exportatrices, mènera à un ralentissement voire à une récession partant des Etats-Unis. La baisse des actions est donc logique…de même que la baisse des taux longs. Le 10 ans américain a reculé jeudi soir, confirmant les anticipations de ralentissement désormais jouées par les investisseurs.