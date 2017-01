"Rimbaud Verlaine" : une passion brûlante et mortifère excellemment représentée

THEATRE

Rimbaud Verlaine

De Christopher Hampton

Adaptation et mise en scène de Didier Long

Avec Julien Alluguette, Didier Long, Jeanne Ruff

INFOS ET RÉSERVATION

Théâtre de Poche

75 bd du Montparnasse. 75006. Paris

Réservation: 0145445021

www.theatredepoche-montparnasse.com

L’ AUTEUR

Christopher Hampton, né aux Açores en 1946, avait reçu un Oscar pour son scénario du film de Stefan Frears: « Les liaisons dangereuses » ( adapté de la pièce). Familier de Tchekhov, Ibsen et Horvath, il a aussi adapté en anglais quatre pièces de Yasmina Reza.

THEME

La liaison passionnée et mortifère entre Rimbaud et Verlaine. Avec au centre, l’épouse de ce dernier.

Rimbaud a 17 ans, il « n’est pas sérieux » et déjà brulé par son génie , il débarque au foyer de Verlaine ( 27 ans), avec sa fougue et son intransigeance. Coup de foudre immédiat entre les deux garçons. Passion sincère. Un vrai scandale dans une époque encombrée de préjugés!

1871: c’est l’année des barricades de la Commune que Verlaine soutenait déjà, au point de perdre son emploi à l’Hôtel de Ville.

Avec son épouse Mathilde, enceinte, le couple vit aux crochets du beau-père réactionnaire et fort peu porté sur la poésie nouvelle.

La crise ne pouvait qu’atteindre son paroxysme.

POINTS FORTS

La présence charnelle de ces deux poètes qui veulent « être absolument modernes ». Surtout dans leur art. Pour le reste, tout leur est naturel. Ils existent très fort sur scène. Ils s’adorent et se haïssent, se caressent et se battent ou les deux à la fois, jusqu’au fameux coup de pistolet final tiré par un Verlaine qui n’en peut plus de cette tyrannie affective. Verlaine fera tout de même deux ans de prison et bien sûr, il perdra son gentil mariage.

Verlaine est interprété avec une justesse, une violence et une vérité remarquables par Didier Long, également metteur en scène et adaptateur de ce spectacle créé au festival d’Avignon. Il est ce poète un peu embourgeoisé mais qui se laisse perturber. Il plonge. Mais avec lucidité. Alcool et drogues ne colmateront pas le désespoir.

Julien Alluguette a la fougue et la dangerosité de Rimbaud.

Jeanne Ruff, très belle comédienne, est parfaite dans un rôle pas facile, d’épouse bafouée .

POINTS FAIBLES

On reste un peu sur sa faim de ne pas avoir entendu davantage de textes écrits par Rimbaud et Verlaine . Mais nous sortons avec le désir de les relire. Quoi de plus salutaire!

EN DEUX MOTS

On a plaisir à se rendre au Poche. C’est un lieu très vivant et chaleureux. Philippe Tesson, en hôte, fut drôle et charmeur en présentant le spectacle. Avec tout ce qu’il a vécu et connu, il devrait, lui aussi, se lancer dans le one man show!

UN EXTRAIT

ou plutôt deux:

-"L’amour est éternel alors nous avons bien le temps de nous en préoccuper!"