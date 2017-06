"Rigoletto" : une reprise aussi opportune que rapide

OPERA

Tenu à l’obligation de faire rire, souvent aux dépens d’autrui, Rigoletto, objet de tous les quolibets et de toutes les détestations, n’a dans la vie qu’un seul bonheur, sa fille, Gilda, qu’il cache pour éviter qu’elle ne tombe dans les bras des dépravés qui pullulent à la Cour. Mais Gilda va parvenir à échapper à la vigilance de son père et tomber amoureuse du… duc. Un jour, pour jouer un vilain tour à Rigoletto qu’ils n’aiment pas, des courtisans vont enlever la jeune fille… Le drame est en marche… Rigoletto deviendra l’assassin de sa propre fille.

Inspiré par Le Roi s’amuse, publié en 1832 par Victor Hugo, Rigoletto relate la tragédie d’un être difforme et sarcastique qui exerce la profession de bouffon auprès d’un duc volage et désinvolte.

POINTS FORTS

Equilibre, magnificence des arias, participation chorale, ampleur orchestrale, intrigue aussi (un drame parfait)… Cet opéra est un chef d’œuvre. Il est impossible de résister à sa charge émotionnelle.

Il est d’autant plus difficile d’y résister ici, que la direction musicale de cette production est assumée par un chef qui restitue, avec autant de fougue que de maitrise, toutes les nuances, tous les éclats, toute la tension de la partition. Ce chef s’appelle Daniele Rustioni. Il n’a que 34 ans, mais déjà une très belle carrière qui l’a amené à diriger un peu partout dans le monde. Il était le Chef principal de l’Orchestre de Toscane. Il deviendra à l’automne prochain celui de l’Opéra de Lyon. On n’a sans doute pas fini de parler de lui.

Si le public a ovationné ce chef italien, les chanteurs l’ont aussi remercié chaleureusement le soir de la première. Il faut dire que, de son pupitre de fosse d’orchestre, il a guidés ces derniers, avec une belle et rassurante précision.

Tonnerre d’applaudissements pour le Rigoletto du serbe Zelijko Lučić . Voix ample et nuancée, présence incontestable, le baryton a donné à voir et à entendre toutes les facettes de son personnage, de la plus détestable (quand il moque ses semblables) à la plus émouvante, lorsqu’il exprime son amour pour sa fille, sa douleur, insupportable, de l’avoir tuée.

Même type d’accueil pour la Gilda de Nadine Sierra, et qui s’explique par la tenue scénique et la voix pure et lumineuse de la soprano américaine.

Acclamations aussi pour Vittorio Grigolo à qui le rôle du Duc de Mantoue va comme un gant. Pour l’interpréter, le ténor italien a tout : la prestance, l’insolence, la masculinité, la désinvolture et la …voix, une voix affirmée, dynamique et solaire.