"The Rider" : La grandeur des petits

CINEMA

Il n’obéira pas longtemps aux médecins et reprendra vite ses dressages et ses chevauchées fantastiques.

POINTS FORTS

En 2013, lors de son tournage des Chansons que mes frères m’ont apprises dans la réserve indienne de Pine Ridge , Chloé Zhao avait rencontré Brady, un jeune cowboy sioux descendant de la tribu Lakota qui passait son temps à risquer sa peau en montant « à cru » des chevaux sauvages jusqu’à ce que, enfin domptés, ils soient aptes à la vente. Brady sortait du lot des autres cowboys indiens. A vingt ans, il ne vivait que pour sa passion, consacrant ses rares heures perdues à chasser ou à pêcher, ou encore à s’occuper soit de son père, Tim, un homme dépensier et porté sur la bouteille depuis la mort de sa femme, soit de sa petite sœur Lill atteinte du syndrome d’Asperger. Ce jeune homme, taiseux, à la fois si courageux et si tendre, si tête brûlée aussi, avait tellement fasciné la cinéaste qu’elle s’était jurée de lui consacrer un portrait.

Quand elle est revenue, Brady sortait de l’hôpital après son terrible accident. Elle décida de filmer quand même.

Ce n’est donc pas seulement à un documentaire sur le quotidien de ce cowboy d’aujourd’hui auquel on va assister, mais à la « remise en selle » (au sens propre et au sens figuré du terme) de ce dernier, à sa longue, difficile et douloureuse sortie de l’enfer du handicap et de l’enfermement.

C’est d’autant plus émouvant que Brady est confronté, dans des séquences poignantes, à la tétraplégie de son meilleur ami, consécutive à un accident de monte de taureau.

Filmé dans des paysages parmi les plus impressionnants du Far West, The Rider, en plus d’être bouleversant de vérité, est d’une somptuosité qui coupe le souffle. Voir Brady essayer d’apprivoiser et de dompter ses chevaux dans la beauté des couchers de soleil de cette région est un spectacle qui imprime la rétine pour longtemps.

LES POINTS FAIBLES

Sauf à détester, en vrac, les chevaux, les cowboys, les Indiens, les atmosphères viriles et les paysages du Dakota du Sud, il n’y a rien qui vienne entacher la splendeur de ce film.

EN DEUX MOTS

Il est difficile de classer ce film qui emprunte à la fois au western et au documentaire, au portrait intimiste et au film sociétal. Mais, au fond, qu’importe le flacon! Ici on a l’ivresse que procure une histoire édifiante, contée avec autant de brio que de sensibilité. Porté par des protagonistes qui tiennent tous leur propre rôle (aucun comédien professionnel), The Rider est la fois ode à la vie, exhortation au courage, et célébration de la nature. On attend avec impatience le troisième opus de Chloé Zhao.