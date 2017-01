Richesses et symbolique du "nous"

Actualité de Jeremy Bentham » (2011), « Forme et objet. Un traité des choses » (2011), « La vie intense. Une obsession moderne » (2016).

Son dernier livre, "Nous", est une réflexion sur « la guerre de nous contre nous ». Il en parle ainsi : « Je n'aime pas avoir des ennemis. Avec ce livre, j'exerce ma véritable passion : l'empathie, y compris pourl'ennemi. Rien de ceux qui disent ‘’nous’’ ne peut m'être étranger ».

THEME

Dans les premières pages, on trouve les trois premiers mots de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique : « We, the People ». Nous, le peuple. On y trouve aussi le slogan de Barack Obama, candidat à la présidence américaine en 2008 : « Yes, we can ». Oui, nous pouvons… Et encore cette affirmation : « Admettons que le sujet de la politique, c’est nous. La première personne du pluriel… » Donc, on l’a compris, le thème de « Nous », le nouveau livre de Tristan Garcia, c’est le « nous » dans tous ses états. Animaux, humains, femmes, hommes, riches, pauvres, jeunes, vieux, musulmans, chrétiens, juifs, athées… et on pourrait allonger encore et encore la liste !

Dans ce texte en deux parties (« Livre I : Calques » et « Livre II : Contraintes »), Garcia s’interroge en plus de trois cents pages sur le « nous » et sur les « nous ». Parce qu’aujourd’hui, l’identité se joue, se révèle, se décline sur plusieurs plans. Parce que « tout nous est un système de découpe ».