Révolution de la périurbanisation : pourquoi la France n’est pas franchement prête à la nouvelle manière qu’ont les Français de l’habiter

L'ancien locataire de Matignon va devoir se passer, au moins pour quelques temps, du soutien du président de la République et du Premier ministre dont il est pourtant proche. Une prise de distance qui n'inquiète pas ses équipes de campagne qui pensent que Bernard Cazeneuve finira par apporter son soutien.

Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon dévoilent leur projet en vue de la primaire de la gauche. Mais Emmanuel Macron semble toujours au dessus du lot.

En visite à Bagdad, le chef de l'Etat a justifié la présence des forces françaises sur place en déclarant que "agir contre le terrorisme ici en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre propre sol...". Dans quelle mesure est-ce une vérité? Que deviendront les partisans et les sympathisants de l'Etat Islamique après la fin de l'organisation ? Autant de questions qui restent en suspens.

Ils assassinent les choses. Il assassinent la langue. Ils assassinent la réalité. Et ils nous insultent tous les jours.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

La première conséquence est l’étalement urbain. Les campagnes proches des villes se couvrent de lotissements groupés (en Alsace) ou diffus (en Provence-Alpes-Côte-d’Azur) selon les régions. Parallèlement, des centres commerciaux périphériques se multiplient. La ville change d’échelle, les campagnes s’urbanisent progressivement, créant un espace semi-urbanisé. Cela est source d’embouteillages et de pollution, la voiture étant le seul moyen de locomotion, avec une pression croissante sur les infrastructures routières.

Cette tendance est donc structurelle et, pour l’instant, rien n’indique qu’elle va prendre fin, les différents sondages, de ces dernières années, sur la question témoignant du fait que les français continuent de plébisciter la maison individuelle. Il existe néanmoins des variations conjoncturelles, la périurbanisation étant plus importante en période de croissance économique (début des années 2000) qu’en période de crise (milieu des années 1990), où les gens ont moins d’argent pour acheter un logement individuel, retardant dans le temps leur départ de la ville.

Cependant, la tendance générale constatée, qui est la même que dans les décennies précédentes, est incontestable. En effet, depuis le recensement de 1975, se constate sur l’ensemble du territoire national un phénomène de périurbanisation, c’est-à-dire de croissance démographique maximum constatée dans les communes rurales se situant à proximité des villes, qui bénéficient de l’afflux d’actifs urbains préférant vivre à la campagne tout en continuant à travailler à la ville. Le phénomène a été consécutif de la démocratisation de l’automobile, du « retour vers la nature » et des facilités d’accession à la propriété en logement individuel.

Il est donc possible que la population de certaines communes de plus de 10 000 habitants soit sous-estimée.

Laurent Chalard : Tout d’abord, il convient de rappeler que les données de l’Insee sont issues du recensement rénové, recensement qui repose désormais sur un sondage annuel pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce qui sous-entend que la fiabilité des données est moindre que pour les communes de moins de 10 000 habitants, recensées de manière exhaustive tous les cinq ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres