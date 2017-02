Révision de la loi Dodd-Frank : Donald Trump est-il en train de préparer la voie à une nouvelle crise financière ?

Atlantico : Donald Trump, par un executive order signé vendredi dernier demande une analyse approfondie des effets de la loi Dodd-Franck, mise en œuvre par le Président Obama après la crise de 2008. Il cherche, au moins, un allègement significatif de la réglementation bancaire aux Etats-Unis. Ceci risque-t-il de provoquer de nouvelles crises économiques et financières dans les années à venir ?

Jean-Paul Betbèze : Les décisions récentes de Donald Trump en matière bancaire sont importantes et, peut-être, lourdes de conséquences. Mais il faut commencer par comprendre la logique dans laquelle elles s’inscrivent.

Cette logique est d’abord populiste : il s’agit de satisfaire ceux qui l’ont élu. Pour être caricatural, ce sont les Blancs de 40 à 50 ans qui se retrouvent à gagner moins, ou avec des perspectives radicalement réduites, ou de petits patrons, dans de petites villes ou des banlieues en difficulté.

Le deuxième volet logique que suit Donald Trump est une gestion de son calendrier, à la fois économique et politique. Il s’agit d’engranger le plus d’effets positifs à court terme, par la mise en œuvre des décisions qu’il avait annoncées dans sa campagne et qui devraient avoir un effet au plus tôt. Au plus tôt, c’est en 2018, année des élections midterm où il entend consolider sa base au Congrès, avec éventuellement des supporters plus fidèles.

Le plus tôt économique, c’est un crédit qui pourrait devenir plus facile, ensuite un programme de dépenses militaires en augmentation, puis une fiscalité réduite sur les entreprises et les ménages, et enfin les fameux "grands travaux". En termes d’échéanciers, demander un allègement des règles peut être assez long, sauf si Donald Trump change les têtes de l’agence en charge de surveiller les banques, notamment les banques moyennes. Pour les dépenses d’armement, il ne rencontrera pas d’opposition au Congrès. La fiscalité allégée ne pourra fonctionner qu’en 2018, mais elle a été "prévendue" par la Bourse, qui soutient déjà la consommation et accélère par avance les résultats attendus en termes de croissance et d’emploi. Les grands travaux ne devraient avoir d’effets qu’en 2019. Mais avec aussi, alors, plus d’inflation, des taux plus élevés et un dollar plus fort (dollar fort qu’il va essayer de réduire en faisant pression(s) contre la Chine, le Japon et l’Allemagne – où les monnaies seraient trop faibles !). Bref, ce n’est pas fini…

C’est dans ce contexte qu’intervient le volet bancaire et financier de la stratégie suivie par Donald Trump. Arrêtons de penser que tout se fait au hasard et par impulsions, même si ces choix ont des effets contradictoires. En même temps que Donald Trump signe son executive order au sujet de la loi Dodd-Frank pour libérer au plus vite les "banques enchainées" (banks shackled) - c’est son terme - il demande à repousser, sinon supprimer, la Fiduciary Rule. Cette Fiduciary Rule oblige les conseillers financiers à agir dans le meilleur intérêt de leurs clients (dans l’esprit d’Obama, il s’agissait surtout de protéger les retraités).