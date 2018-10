Revenu universel : doit-on reverser un revenu au "surfeur de Malibu" ?

Si l’on introduit un revenu universel, il reste un débat qui n’est pas clos, portant sur les conditions de son obtention. Doit-on exiger une contrepartie ou est-il inconditionnellement versé ? Cette interrogation s’est cristallisée autour du cas hypothétique dit des « surfeurs de Malibu ». Pour Philippe Van Parijs (1991), il ne doit pas y avoir de contreparties. Si certains préfèrent ne pas être productifs, ici les surfeurs, il n’est pas dans les prérogatives de l’État de définir ce qu’est une vie bonne.

Chacun est libre de mener la vie qu’il souhaite. Au contraire, Rawls (1988) indique que le revenu universel est produit dans le cadre d’un contrat social* entre individus qui coopèrent. Ainsi, les modes de vie ne remplissant pas la condition première de coopération devraient en être exclus. Il demeure que définir ce qui relève de l’oisiveté ou de la non-coopération est particulièrement difficile. L’ensemble des activités bénévoles, et plus spécifiquement celles qui relèvent du care, ne produisent pas de richesses monétaires. Elles jouent pourtant un rôle précieux pour l’ensemble de la société. Un écrivain peut aussi se permettre de dépenser du temps sans production apparente et pourtant, in fine, livrer un ouvrage qui jouera un rôle utile, peut-être crucial, pour la société. Même si l’on adopte le point de vue défendu par Rawls, il est préférable de ne pas s’attacher à vérifier seulement si les individus participent à l’économie et produisent des richesses monétaires, mais aussi que la vie choisie est, dans son ensemble, compatible avec le contrat social.

La « non-coopération » selon les mots de Rawls mérite d’être explicitée, car elle semble appartenir à un vocabulaire moral (voir chapitre 8). Sa position sur les surfeurs de Malibu a d’ailleurs souvent été présentée comme une critique de la paresse ou de l’oisiveté. Ces termes revêtent une forte connotation négative dès lors qu’ils sont utilisés pour juger du caractère moral ou immoral des actions individuelles. Cependant, Rawls lui-même, dans l’ensemble de sa théorie de la justice, se défend de définir ce que serait, pour tous, une vie bonne, et il n’a pas recours à la morale* comme principe de définition du juste. La « coopération » pourrait alors se lire comme l’acceptation minimale des procédures rendant possible la justice. Même dans ce cas, les surfeurs ne sont aucunement en opposition a priori avec les procédures d’établissement de la justice sociale. Une autre lecture de la « non-coopération » serait simplement pragmatique : il ne serait pas possible de remplir le contrat social si, simultanément, tous les citoyens faisaient le choix de la non-productivité. La querelle qui oppose Van Parijs et Rawls n’est pas sans rappeler l’opposition entre les propositions de Michel Foucault et celles de Ruwen Ogien concernant le droit de faire de soi-même ce que l’on souhaite. Foucault (1984) définit les « arts de l’existence » ainsi : les hommes « cherchent à se transformer eux-mêmes, à se modifier dans leur être singulier et à faire de leur vie une œuvre qui porte certaines valeurs esthétiques et réponde à certains critères de style ». Pour y parvenir, chacun doit vérifier de ne pas être dans l’excès des plaisirs. Au contraire, Ogien (2007) réfute toute pertinence morale à ce que chacun choisit de faire de lui-même. Ce qui importe, c’est de ne pas porter atteinte à autrui. Si, volontairement, je ne prends pas soin de moi, il s’agit d’un « crime sans victime » (Schur, 1965) qui ne peut être jugé immoral. Les surfeurs de Malibu ne portant pas atteinte à autrui en pratiquant leur sport, ils ne sauraient être jugés « immoraux ».