"Le rêve d'un homme ridicule" : profond et très bien joué, mais ardu

THEATRE

Le rêve d'un homme ridicule

de Dostoïevski

Traduction: André Markowicz

Mise en scène: Olivier Ythier

Collaboration artistique: Gilles David, sociétaire de la Comédire Française

Adaptation et interprétation: Jean-Paul Sermadiras

INFORMATIONS

Théâtre de Poche Montparnasse

75 boulevard du Montparnasse

75 006 Paris

Métro: Montparnasse

Jusqu'au lundi 27 février: lundi 19h, dimanche 15h

Durée: 1 heure

Réservations: 01 45 44 50 21

www.theatredepoche-montparnasse.com

L'AUTEUR

Fiodor Dostoïevski (1821-1881) est des plus grands romanciers russes du XIXème siècle. Ses oeuvres traitent de thèmes récurrents: le libre arbitre de l'homme et l'existence de Dieu.

C'est tardivement que cet écrivain tourmenté écrit ses plus grands romans: Crime et Châtiment, L'Idiot, Les Démons et enfin Les Frères Karamazov en 1879.

Sa dernière oeuvre est le Discours sur Pouchkine, où il fait l'éloge de la Russie dans le monde. Il se pose en défenseur de l'âme et du peuple russes.

THEME

Le rêve d'un homme ridicule est une courte nouvelle, publiée en 1877. Elle fait partie du Journal d'un écrivain.

Le héros, ou l'homme ridicule, moqué par tous, marche la nuit dans la rue, triste et désespéré; il voit une lune brillante, qui le décide, comme un signe, à se suicider le soir-même. Puis il repousse une petite fille qui lui demande de l'aide. Arrivé chez lui, il prend son révolver, mais la pensée de cette enfant qu'il n'a pas aidée l'empêche de se tuer sur le champ.

Il s'endort alors devant son bureau et fait un rêve, transporté dans un monde idéal, une sorte de paradis, où tous les êtres sont beaux et bons, où il est bien accueili, et il vit dans le bonheur. Mais tout se gâte, less hommes changent, il deviennent mauvais, cruels: c'est le héros qui les a corrompus, et pourtant ils refusent de le punir.

Puis il se réveille, le rêve l'a changé et il décide de proclamer la vérité qu'il a vue, il va transformer les hommes et il va changer le monde réel en paradis.

Ce récit est symbolique: il met en lumière les difficiles frontières entre la réalité (la première partie), le rêve (la deuxième partie) et la façon dont le rêve transforme la réalité (la troisième partie) C'est le héros aussi qui est transformé et qui va prêcher la vérité apprise dans le rêve pour rendre les hommes meilleurs.

POINTS FORTS

1) Le jeu de l'acteur, Jean-Paul Sermadiras, est remarquable pour mettre en valeur un texte aussi ardu. il rythme les différents moments, il casse la routine pour faire apparaître les ruptures de sens et de rythmes.

2) La mise en scène, très dépouillée, souligne elle aussi les trois temps: le héros d'abord debout vêtu de son costume noir dans une lumière sombre, puis allongé pendant le rêve, avec le son et l'image, puis la disparition progressive de ses vêtements, et enfin relevé pour le retour à la réalité qui se traduit par un nouveau silence et la réapparition des vêtements.