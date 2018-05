Retrouvons une Europe des libertés

Au-delà des compétences exclusives, l’Europe peut désormais se mêler, de marché intérieur, politique sociale, cohésion économique, agriculture, pêche, environnement, protection des consommateurs, énergie, espace de liberté, sécurité, justice, santé publique, recherche, développement technologique, aide humanitaire…. Plus rien ne lui échappe.

Certes le principe de subsidiarité a été inscrit dans le marbre par le traité de Maastricht (1992) pour disposer que ≪ dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire≫. Mais désormais les compétences de l’Union sont si étendues et si floues que la subsidiarité s’y perd, et peut-être pourrait s’y pendre comme le canal de Jacques Brel à Bruxelles.

L’Europe largue sa boussole et sa direction, car qui trop embrasse mal étreint. Et les peuples européens gardent les séquelles de cette violation par laquelle le traité de Lisbonne a été signé au forceps par l’Irlande après qu’un précédent Traité établissant une Constitution pour l’Europe ait été rejeté par la France et les Pays-Bas.

L’objectif initial était d’éliminer les barrières qui divisent l'Europe, mais la Commission a multiplié les obstacles technocratiques, qui entravent la production de nos fromages, transforment nos agriculteurs en employés administratifs et en assistés, limitent l’emploi des salariés d’autres pays membres, imposent des charges règlementaires, fiscales ou sociales excessives… Il y peu, le droit européen comptabilisait 154.000 pages et chaque année s’y ajoute des milliers de textes, en 2015 par exemple 1487 règlements, 53 directives, 1156 décisions et 2267 jugements de la Cour de justice UE.

L’Europe est instrumentalisée par tous les partis pour en faire selon les cas un bouc émissaire ou une panacée. Elle n’est ni l’un ni l’autre. Mais assurément, la solution n’est ni dans toujours plus d’Europe ni dans la sortie de l’Europe. Il faut une autre Europe, respectueuse des nations et de la liberté des personnes. Nous ne demandons pas à l’Europe de nous dire ce qui est bon pour nous, de faire notre bien malgré nous. L’Europe de l’esprit et de l’espoir créée par Adenauer, Schumann et De Gasperi s’est perdue dans des plans d’investissement voués à l’échec durable d’un vieux keynésianisme désuet, elle s’est noyée dans la paperasserie. Elle s’adonne à une bienveillance délétère en continuant d’admettre et d’aider des pays corrompus et ignorants de notre droit commun. Nous attendons qu’elle veille à l’état de droit, qu’elle fasse respecter ses frontières, qu’elle reste fidèle à ses racines historiques et culturelles, garante de la liberté des Hommes, de leur inquiétude face à leur finitude et de leur appel à une infinitude.