Retraites, régimes spéciaux et fonctions publiques : tout savoir sur le chantier gigantesque que devra affronter Emmanuel Macron pour aller au bout de la réforme

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Aujourd’hui, les fonctionnaires d’État n’ont pas de régime complémentaire ; leur retraite est acquittée non pas par une caisse autonome mais par le budget. Certains posent le problème de la reconstitution des carrières pour le calcul des pensions. Même si les bases de données n’existent pas, elles doivent être réalisables dans un délai raisonnable.

Le maintien des régimes spéciaux serait certainement vécu comme un renoncement, un échec. L’objectif est d’appliquer des règles communes de calcul des pensions pour le plus grand nombre de Français. Dans différentes études, les Français veulent plus d’équité. Ce qui vaut pour la fonction publique.

Les pouvoirs publics devront donc trancher la question du périmètre de la réforme, régimes de bases et régimes complémentaires, toutes les fonctions publiques ou pas, tous les régimes spéciaux ? Il est déjà acquis que le régime des militaires en raison de sa spécificité restera en-dehors du champ de la réforme.

Le système de retraite français comporte 37 régimes de base et une centaine de régimes complémentaires. Dans son discours devant la Cour des Comptes, le 22 janvier dernier, Emmanuel Macron a indiqué clairement que la réforme devait permettre de « passer des 37 régimes de retraite actuels à un régime simplifié, lisible, et donc restaurant la conscience ». Il n’a pas dans son intervention mentionné les complémentaires qui relèvent du champ du paritarisme.

En 2003, la loi Fillon a harmonisé les durées de cotisation de la fonction publique sur celle du privé. En 2007 et 2008, Nicolas Sarkozy a modifié les régimes spéciaux afin de les rapprocher du système dit général. Emmanuel Macron a dans le cadre de sa campagne électorale s’est engagé à instituer un régime unique ou universel reposant sur un système par points.

Philippe Crevel : Un chantier gigantesque au point que depuis 1993, les gouvernements sont nombreux d’avoir voulu s’atteler au dossier de l’unification des régimes de retraites avant d’y renoncer de peur de bloquer le pays. L’échec d’Alain Juppé, en 1995, de supprimer les régimes sociaux, a marqué toute une génération de femmes et d’hommes politiques. Certes, les différentes réformes et les accords interprofessionnels pour les régimes complémentaires Agirc/Arrco ont conduit à une convergence de nombreux régimes qui sont dits « alignés ».

