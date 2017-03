Retraites : la réforme d'Emmanuel Macron coûtera (la bagatelle de) 28 milliards aux entreprises

Urgence alimentaire en vue Est ce que la plus grande famine depuis 20 ans est en train d'arriver en Afrique de l'Est ?

L'Est de l'Afrique fait face à un nouvel épisode de sécheresse. 20 millions d'habitants de la Corne de l'Afrique sont directement menacés par la famine. L'ONU a lancé un appel en février pour réunir respectivement 825 millions de dollars et 1,6 milliards de dollars pour venir en aide à la Somalie et au Soudan du Sud.