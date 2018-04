Ce retournement de la conjoncture qu’appréhende Emmanuel Macron et qui le pousse à ne rien céder sur ses réformes

Tout va bien ou presque... Face à une situation sociale très tendue, alimentée par la grève des cheminots de la SNCF, la rébellion de certains étudiants dans quelques facs et les difficultés d’évacuation des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, le président de la République a confirmé sa détermination alors que les risques de dérapages et même de bavures sont quotidiens et que l’opinion publique reste assez sceptique quant aux résultats.

« Tenir bon » est devenu sa règle stratégique. Seule concession : multiplier les exercices de pédagogie et mettre en avant l’expertise technique de ses ministres.

En fait, Emmanuel Macron a trois raisons fortes de tenir.

D’abord, la conviction que la France est sortie de la scène internationale faute de compétitivité. C’est une conviction qu‘il a forgée depuis très longtemps, et notamment depuis son travail auprès de Jacques Attali dans la fameuse commission qui avait été commandée par Nicolas Sarkozy. Cet aspect de son ADN a été très bien décrit dans le film de David Pujadas, diffusé sur LCI et TF1 cette semaine et intitulé « Le Dynamiteur». A ce moment-là, Emmanuel Macron, comme la plupart des membres de la commissions Attali, est convaincu que le mal français est dans son déficit de compétitivité. Ce déficit a été creusé pendant les Trente glorieuses, les Français se sont installés dans une zone de confort, confortés par une croissance de la demande, laquelle a été solvabilisée par le crédit et l’inflation des salaires. Les mutations du monde, à partir de la fin du siècle dernier, ont détruit cette zone de confort et du coup, une grande partie des français se sont braqués, enfermés dans un logiciel d’habitudes difficiles à abandonner. A ce moment-là, Emmanuel Macron, comme beaucoup d’autres, sait que la France a besoin de réformes fortes pour revenir dans la course internationale. Il n’aura donc de cesse que de trouver le moment et les conditions pour ouvrir ces chantiers.

Ensuite, la deuxième raison tient au fait qu‘une grande majorité de français plutôt jeunes, bien formés ont une demande de performance et d’ordre. Ils veulent rompre avec les habitudes de leurs ainés qui occupent les postes de pouvoir. Ceux qui ont une formation d’excellence dispensée en général par les grandes écoles se reconnaissent dans le discours d’Emmanuel Macron et le soutiennent mais beaucoup lorgnent sur l’étranger. Une partie de la France, victime du chômage ou de la mal formation, se retrouve déclassée et rejetée. Emmanuel Macron a fait le pari de ramener cette catégorie de français dans le jeu de la concurrence et sur le marché du travail. Mais là, encore il lui faut réformer les structures qui sont plus conformes à la redistribution, plutôt qu’à la production de richesses.

Enfin, la troisième conviction porte sur la situation politique. L’incapacité de la gauche à offrir une politique alternative et la paralysie de la droite à critiquer des réformes qu‘elle aurait dû lancer elle-même. Quand Luc Ferry, anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, principal conseiller de Laurent Wauquiez, déclare avec beaucoup d’honnêteté qu’il est totalement d’accord avec les positions de Emmanuel Macron, on mesure la difficulté qu‘aura la droite à se construire une crédibilité. Bref, le champ politique est théoriquement dégagé, sauf que les courants extrémistes et les syndicats d’extrême gauche représentent l’essentiel des risques de blocages ou de désordre. C’est donc à ces populations qu’il faut maintenant s’adresser, ce qu il fait.