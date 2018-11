Retour vers les années 30 ? Emmanuel Macron prend l’histoire à contresens

Hughenden,

Le 1er novembre 2018,

Mon cher ami,

Un accord minimal est en vue sur le Brexit

J’étais tombé cet après-midi dans une sorte de torpeur tranquille. Il semble bien que l’on aille vers un accord sur le Brexit, courant novembre, entre Londres et Bruxelles. Et mon ami David (Davis) est quasi-certain que Theresa obtiendra une majorité au Parlement. Tout ceci n’est pas très glorieux mais nous avons besoin d’un accord. Les Brexiteers n’arriveront pas à s’entendre, entre conservateurs et travaillistes; les uns veulent plus de libre-échange et moins d’intervention de l’Etat dans l’économie; les autres de protection commerciale et le retour à une politique industrielle.

Il faut donc saisir le moment où Theresa est la seule à tenir tous les fils en main.

Vu la faiblesse dans laquelle va tomber l’Union Européenne, maintenant que l’Allemagne va découvrir le régime des coalitions partisanes changeantes, diverses, sans personnalité puissante à leur tête, nous aurons tout loisir de faire évoluer les choses. C’est de la très mauvaise méthode de négociation - ne pas demander tout de suite tout ce qu’on veut obtenir - et je l’ai dit plusieurs fois à Theresa mais la Dame de Roseau va sans doute remporter un succès à cause de l’obstination un peu stupide de ses adversaires. Son mélange de prudence escessive et de bonne foi aura fini par payer. On nous dit que Michel Barnier serait sous forte pression de certains gouvernements européens en ce qui concerne la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande. Il y aura, enfin, des concessions, du côté de l’UE. Celle-là et d’autres encore. Eux aussi ont besoin de l’accord.

Voilà pourquoi je pensais m’enfoncer, cet après-midi, l’esprit tranquille dans la lecture du livre de Lars Brownworth sur l’Empire byrantin: Lost to the West, lorsque j’ai fait ce qu’on ne doit jamais faire dans ces cas-là: regarder une « alerte info » sur mon smartphone. Il y était question de l’entretien accordé par votre président à Ouest-France, où il compare l’époque actuelle aux années 1930. Autant de mauvaise foi et de pseudo-science conjuguées! Cela m’a sorti de mon engourdissement! Adieu après-midi de lecture. Mon livre m’est tombé des mains, non parce qu’il est mauvais mais parce que j’ai décidé de monter à cheval pour aller prendre la pluie et le vent et oublier cette nouvelle provocation venue d’outre-Manche. En fait, les élucubrations d’Emmanuel Macron ne devraient même pas attirer notre attention plus de quelques secondes tant elles sont absurdes. Il n’empêche, j’y reviens ce soir, en vous écrivant. Il ne s’agit pas de l’éditorialiste lambda d’un magazine libéral à court d’idées nouvelles. Il s’agit du président français.

Une très curieuse interprétation du traité de Versailles

Manu mérite vraiment qu’on le remette à sa place. Non seulement il a une vision extrêmement approximative de l’histoire - Monsieur Blanquer devrait lui mettre une note bien en-dessous de la moyenne à la composition d’histoire du baccalauréat, s’il ne l’avait pas supprimée - mais, si l’on veut respecter les faits, on constate qu’ il exonère son pays de toute responsabilité dans le fiasco du traité de Versailles. M. Macron nous rappelle que les auteurs du traité n’ont pas fait preuve d’un grand tact avec l’Allemagne; mais de quel pays s’agissait-il? De la France, représentée en l’occurrence par Georges Clemenceau! Faut-il rappeler à Emmanuel Macron que le président américain Wilson et le Premier ministre britannique Lloyd George étaient partisans d’une paix modérée avec l’Allemagne vaincue, où l’Empire avait cédé la place à un régime républicain? C’est Clemenceau, par son intransigeance, qui a d’abord empêché une paix généreuse, pourtant réclamée par le vrai rapport de force militaire à la fin de la guerre; et parce que les quatre pays vainqueurs (n’oublions pas l’Italie) n’arrivaient pas à s’entendre l’Allemagne n’a pas été invitée à la négociation et s’est trouvée mise devant le fait accompli. C’est l’origine du ressentiment envers le diktat, la paix imposée sans négociation qui empoisonna la République de Weimar naissante et rendit impossible sa stabilisation.

C’est un comportement que M. Macron connaît bien: il fait partie de ceux qui ont imposé à Theresa l’humiliante séance de Salzbourg, récemment, où elle a eu droit à venir parler devant le Conseil européen mais non à participer au débat sur le Brexit. Et si cela ne tenait qu’au président français, les gouvernements polonais, hongrois, italien auraient été depuis longtemps durement sanctionnés pour non adhésion aux principes et aux règles d’action du progressisme européen!

Le président français, un siècle après l’énorme fiasco provoqué par l’intransigeance de Clemenceau, montre à son insu, alors même qu’il se fait donneur de leçons historiques, qu’on apprend rarement de l’histoire. Mon pays, tous les pays, sont passés par des phases de grandeur et des phases moins admirables. On peut comprendre, a posteriori, qu’une France qui avait subi l’essentiel de la Grande Guerre sur son territoire, ait eu du mal à proposer une paix de compromis aux Allemands. Il est tellement facile de jeter la pierre à nos arrière-grands-parents. Nous comprenons tout tellement mieux qu’eux! Et nous n’imaginons pas que nos arrière-petits-enfants puissent, un jour critiquer notre étroitesse de vues sur des sujets qui nous paraissent évidents. Mais ce n’est pas une raison pour prendre l’histoire à contre-sens comme le fait le président français. En l’occurrence, Emmanuel Macron réagit de manière inattendue, puisqu’il amalgame les Français qui ont maltraité l’Allemagne par le traité de Versailles et les populistes d’aujourd’hui. Ce faisant, il ne se rend absolument pas compte qu’il reproduit, à un siècle d’écart, le comportement des dirigeants français qui traitèrent en pestiférés les Allemands, qui détruisirent l’Autriche-Hongrie par haine du catholicisme puis interdirent aux Autrichiens de de réunifier à l’Allemagne etc.... Emmanuel Macron va même plus loin puisqu’il traite explicitement tous ceux qu’il considère comme des nationalistes de « lépreux ». Italiens, Hongrois, Polonais, Autrichiens peut-être......Cela fait beaucoup de pays d’un coup à se mettre à dos.