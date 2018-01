Retour de mon premier Davos : à quoi sert-il?

On peut avoir serré la main du Grand Donald, rencontrer plein de Mickey fortunés, des Minnies en talons haut sur neige fraîche et boire gratuitement et à profusion des milk-shakes….sans lait ! Cet événement totalement surréaliste est organisé et millimétré avec une discipline et un brillot sans égal, surtout quand l’on considère qu’il se déroule dans une commune que même la Creuse considérerait comme petite. Mais au final, malgré les strass et le stress, les hauts et les couleurs, les têtes d’affiches et les têtes pensantes, que produit vraiment cet événement ?

Du vent fait d’air pur ou du pur vent fait d’air ?

Le Docteur Schwab est un génie. En 45 ans, avec application, il a réussi à transformer un petit événement dédié au management des organisations, fréquenté par 3 skieurs et 2 SDF en ce le lieu incontournable et inaccessible pour celui qui ne sait pas compter au delà de 6 chiffres. Un endroit où seuls les puissants peuvent atterrir avec leurs jets privés, contribuant ainsi de façon évidente au bonheur climatique et au développement durable. Un endroit où le ticket d’entrée permet de faire office de filtre de sélection, ne laissant passer que le sable le plus fin et le mieux payant, afin que chacun puisse ne pas avoir à se poser la question embarrassante consistant à savoir si l’on peut adresser la parole à celui qui vous accoste.

Si il est là, c’est qu’il est de votre niveau, vous pouvez donc le regarder comme votre égal et daigner, sans effort, lui répondre. C’est réconfortant de ne pas parler à du plus petit que soi.

Dehors, quelques altermondialistes, alcoolisés, arpentent les trottoirs avec des drapeaux appelant à la révolution, face à de riches médusés qui pensent que, décidément, les organisateurs ont tout prévu. Pensez vous, ils ont même prévu des zadistes version Suisse, qui ressemblent à s’y méprendre à des vrais. Ils les prennent alors en photo ou vidéo, pour les ramener à la maison. Un souvenir amusé pour leurs enfants, qui dans 20 ans, ayant hérité du droit d’entrée de papa ou maman, pourront eux aussi retrouver les personnages aperçus en vidéo pendant leur enfance. Pas des Mickeys comme vous et moi, des révolutionnaires ! Tellement #ashtag « trop cool » !

Au delà de ce côté ghetto de luxe, on retiendra une forte présence féminine manifestement et majoritairement Ukrainienne, en tous cas plutôt blonde, les brunes semblent compter pour des prunes à Davos, dont, sans arrière pensée machiste, qui ferait de moi un paria de plus de la bande à #denoncetonporc, semblent être là pour des raisons qui ont peu à faire avec l’état de la planète ou le commerce mondial. C’est un commerce plus…local. Leur plus grande prouesse reste, pour moi, de pouvoir marcher sur la neige en talons aiguille, quand j’avais déjà tant de mal à rester fier et debout, sur mes semelles en caoutchouc.

On retiendra aussi la masse d’argent dépensé par toutes les marques de la terre, des sociétés d’expertise comptable, qui pour une fois, dépensent sans compter, les fournisseurs de logiciels, les pays, les banques russes ou non, de type « paradise » ou pas, et une partie des journalistes qui dénoncent la mauvaise gestion de l’argent mondial, et les écarts de richesse, dans leurs colonnes, le reste de l’année. Le monde restera toujours un paradoxe !