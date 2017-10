Retour de la peste à Madagascar : le monde fait-il face à une vaste épidémie meurtrière ?

Atlantico : Comment expliquez-vous ce retour de la peste à Madagascar ?

Stéphane Gayet : La peste est l’une des maladies infectieuses les plus graves que l’on connaisse et très probablement la plus grave de toutes. Sa bactérie causale appelée Yersinia pestis est en effet d’une extrême virulence, c’est-à-dire d’une capacité phénoménale de se multiplier dans le corps pour envahir et détruire les tissus vivants. Lorsque l’on évoque les grandes épidémies meurtrières, on cite en général la peste et le choléra. La peste est plus grave que le choléra qui ne tue que les personnes fragiles en raison de leur âge ou de leur mauvais état de santé préexistant, alors qu’elle tue les forts comme lesfaibles.

Cependant, le choléra se transmet plus facilement et se répand plus rapidement qu’elle.

Une pandémie est une épidémie qui se propage sur plusieurs continents et potentiellement à tous les pays du monde.

Dans l’histoire de l’humanité, trois grandes pandémies de peste ont été rapportées. La première, appelée peste de Justinien, a commencé en l’an 542 et a duré 50 à 60 ans. Le centre et l’Est de l’Afrique, d’où elle pourrait être venue, faisaient partie des régions les plus touchées avec le pourtour méditerranéen. La peste sévissait d’abord dans les ports, puis l’infection progressait à l’intérieur des terres. Les récits de l’époque ont permis d’estimer que la peste pourrait avoir tué 100 millions de personnes.

La deuxième pandémie de peste a débuté au XIIIe en Asie Centrale à partir d’un foyer localisé et identifié de cette maladie. La pandémie a sévi en Inde, Chine, Afrique du Nord, au Proche-Orient et dans toute l’Europe où elle a marqué les esprits sous le nom de « Peste noire » (« Black Death » en anglais). Selon les estimations, plus du quart de la population européenne est morte de la peste pendant les quatre siècles de cette deuxième pandémie. L’Europe connaissait alors un contexte de guerres et de famines qui a certainement amplifié la mortalité.

La troisième pandémie de peste connue a commencé dans la province du Yunnan en Chine au milieu du XIXe siècle. Le développement des moyens de transport plus rapides (bateau à vapeur, chemin de fer) a permis à cette maladie de se diffuser très rapidement et d’atteindre des territoires où elle n’était pas connueauparavant, au-delà de l’Extrême-Orient et de l’Inde. La peste est apparue au cours de cette pandémie aux États-Unis, en Afrique duSud et en Amérique du Sud,ainsi qu’àMadagascar en particulier.

En 1894, au cours de cette troisième pandémie, le Français Alexandre Yersin, de l’école pasteurienne, a identifié à Hong Kong la bactérie responsable de la maladie et déterminé le rôle des rats dans son maintien. En l’honneur de ses découvertes, le nom de Yersin a été associé au genre Yersinia auquel appartient l’agent causal de la peste. En 1898, le Français Paul-Louis Simond, un pasteurien également, a démontré le rôle des puces dans la transmission de la bactérie d’un rat malade à un rat sain ou à un humain sain.