Le retour d’une Marine Le Pen gonflée à bloc ?

Décryptage

Cyberpaix Guerre et paix dans le cyberespace : pourquoi l'appel de Macron à faire la paix dans le cyberespace n'est pas prêt de se concrétiser « L’appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace » veut impliquer davantage les entreprises privées et les différents acteurs non étatiques dans les discussions internationales sur le cyberespace.

La data, c’est plus fort que toi Pourquoi les algorithme sont beaucoup plus politiques que ce vous croyez Les algorithmes sont devenus l’infrastructure cognitive permettant d’ordonnancer l’information à une échelle jamais connue jusque-là.

Disraeli Scanner Brexit : et si Theresa May était un génie méconnu Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraëli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXe siècle.

Première guerre mondiale Semaine d'itinérance mémorielle : bien maigre retour sur investissement pour Emmanuel Macron Entre selfies et invectives, Emmanuel Macron sillonne le Nord et l'Est de la France depuis le début de la semaine pour se recueillir sur les lieux symboliques de la Première Guerre mondiale.

Paris #DansMaRue : l’application de la mairie de Paris qui promeut le retour de la délation Disponible sur iOS et Android, l’application Dans Ma Rue permet aux utilisateurs de signaler les incivilités commises dans les rues de Paris. Certains y voient un retour à la dénonciation et une incitation à la délation.

Europe Pourquoi est-ce que la nomination d'Andrea Enria à la tête de l'autorité bancaire européenne risque de ne rien changer Un Italien : mercredi 7 octobre, la Banque centrale européenne a élu l’Italien Andrea Enria pour prendre la suite, en janvier 2019, de Danièle Nouy pour diriger le système de surveillance des banques européennes.

Sacré business Comment la mafia se retrouve dans votre assiette En seulement sept ans, les bénéfices annuels du business de l'agromafia ont été multipliés par deux.

Surpoids Démon de midi (et du dîner aussi…) : cette crise de la balance qui plombe des millions d’hommes entre la quarantaine et la cinquantaine L'obésité et le surpoids touche particulièrement les hommes entre 45 et 54 ans, pointe une étude réalisée sur près de 300 000 américains et britanniques. Les hommes ont davantage tendance à souffrir physiquement de ces affectations et il existe aussi un lien entre anxiété et surpoids.